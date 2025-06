U21-EM - Antonio Di Salvo über Nick Woltemade: "Seine Serie darf genauso weitergehen"

Der Stuttgarter Stürmer ist nicht zu stoppen. Geht es nach Trainer Antonio Di Salvo, sollten das auch die Franzosen zu spüren bekommen.

Nicht erst seit der EM ist Nick Woltemade bei der U21 nicht zu stoppen. 18 Torbeteiligungen (elf Tore, sieben Assists) sammelte der Stuttgarter Angreifer in den letzten neun Spielen für die Junioren des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), seit dem 10:1 in der EM-Qualifikation im September 2024 gegen Estland war Woltemade (23) bei jedem Einsatz an mindestens einem Treffer direkt beteiligt.

"Ich wäre nicht böse darum, wenn es von der Quote her genauso weitergeht", sagte Trainer Antonio Di Salvo deshalb vor dem Halbfinale am Mittwoch (live in SAT.1, im kostenlosen Joyn-Livestream und bei ran) in Kosice gegen Frankreich.

Bei der EM in der Slowakei kommt der Neu-Nationalspieler in drei Einsätzen auf fünf Tore und drei Assists, liegt damit in der Torjäger-Rangliste deutlich vorne und hat sogar den Turnierrekord von Luca Waldschmidt (2019) und dem Schweden Marcus Berg (2009/jeweils 7) im Blick.

Trotz des Hypes um seine Person bleibe Woltemade, der in 16 U21-Einsätzen insgesamt auf zwölf Treffer kommt, "der Nick, den wir kennen: Bodenständig, immer gut drauf. Er hat immer den Blick dafür, die Mannschaft zusammenzuhalten, Team und Staff zu verbinden", sagte Di Salvo: "Es wird viel über ihn gesprochen, auch zu Recht. Aber wir sind eine Mannschaft, alle haben es bis hierhin hervorragend gemacht."