"Ich habe das Gefühl, dass wir es mit jedem Team aufnehmen können. Wir gehen in jedes Spiel mit der Überzeugung, dass wir gewinnen können, weil wir die Spieler und den Kader dafür haben", schickte er nach dem 2:1-Sieg im Halbfinale gegen die Niederlande schon mal eine markige Grußbotschaft an den künftigen, damals noch unbekannten Gegner.

Der fühlte sich davon offensichtlich dermaßen angestachelt, dass er in der K.o.-Runde alle Zweifel an der Mission Titelverteidigung wegzuwischen versuchte - bislang mit Erfolg.

Elliott spielt in der Slowakei auch gegen Florian Wirtz

Neben Woltemade spielt der junge Engländer in diesen Tagen aber auch gegen einen weiteren Deutschen an, obwohl der sich gar nicht in der Slowakei aufhält, sondern - und das ist Elliotts Problem - in Liverpool.

Florian Wirtz, so ist dem Medienrauschen zu entnehmen, ist mit seinem 150-Millionen-Euro-Wechsel zu den Reds dafür verantwortlich, dass Elliott bei seinem Herzensverein endgültig aufs Abstellgleis zu geraten droht.

Kam er unter Jürgen Klopp in dessen letzter Saison für den LFC noch auf 34 Liga-Spiele, reduzierte sich diese Anzahl seit der Ankunft des neuen Trainers Arne Slot auf nur noch 18 Einsätze in der Premier League.