Heute Abend gegen England ( ab 20:15 Uhr live in SAT.1, im kostenlosen Joyn-Livestream und bei ran ) könnte der 46-Jährige nun erstmals als Cheftrainer den Pokal holen.

Di Salvo war damals schon ein elementarer Teil des Staffs. Kuntz spricht und sprach immer in den höchsten Tönen von seiner "rechten Hand".

Denn spätestens bei dieser Europameisterschaft in der Slowakei hat der deutsche U21-Nationaltrainer bewiesen, aus welchem Holz er geschnitzt ist.

Die deutsche U21 steht bei der EM in der Slowakei im Finale und hat die Chance auf den vierten Titel in diesem Wettbewerb. Es wäre auch eine Genugtuung für den Coach.

Das Wichtigste in Kürze

Di Salvo: "Habe mich schon immer mit der Mannschaft identifiziert"

"Natürlich ist das etwas anderes, weil ich irgendwo den Kopf hinhalte", sagte er im Gespräch mit ran am Tag vor dem Endspiel.

Fügte aber sogleich an, sich schon als Co-Trainer "immer sehr mit allen Erfolgen aber auch Misserfolgen der Mannschaft identifiziert" zu haben. Dann setzte er zu einer authentischen Lobeshymne auf sein gesamtes Trainerteam an, dessen Mitglieder für ihn zu "Freunden" geworden seien.

Di Salvo hat eine beeindruckende Entwicklung hinter sich. Vor zwei Jahren war er noch krachend gescheitert.

Sein erstes EM-Turnier in Georgien fand für die deutsche Mannschaft ein jähes Ende in der Vorrunde. Schuld waren sicher auch viele Verletzungen, der Coach selbst aber hatte auch Fehler gemacht.

Und so schob er die Gedanken daran in den Anfangstagen der Titelkämpfe in der Slowakei stets weit von sich. "Das spielt überhaupt keine Rolle mehr", sagte er mehr als einmal. Schließlich sei das hier eine ganz neue Mannschaft.

Aber eben auch ein "neuer" Trainer.

Und so verstummten die Nachfragen immer mehr, je besser Di Salvos Team performte. Der Wind drehte sich. Denn der Trainer traf viele richtige Entscheidungen. Eigentlich saßen fast alle.