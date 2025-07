U21: Herrmann Gerland beendet Karriere

Hermann Gerland beendet auf eigenen Wunsch seine Tätigkeit als Co-Trainer bei der U 21-Nationalmannschaft und verabschiedet sich in den Ruhestand. Das teilte der DFB per Pressemitteilung am Mittwoch mit.

Vier Jahre arbeitete Gerland an der Seite von Cheftrainer Antonio Di Salvo bei der U21, nun beendet der der 71 Jahre alte Fußball-Lehrer seine Trainer-Karriere und geht in den Ruhestand.

"Ich habe früher als Spieler alles gegeben, aber ich war zu schlecht, um für Deutschland zu spielen", wird Gerland zitiert: "Und jetzt dazustehen und die Nationalhymne zu singen, das war für mich ein Traum. Es hat mir großen Spaß gemacht, und die Jungs waren super."

Im September 2021 übernahm Gerland das Co-Traineramt bei der U 21. Bei zwei Europameisterschaften assistierte er Di Salvo, bei der diesjährigen EM in der Slowakei wurde das Team die Vizeeuropameister.

"Toni ist für mich auf dem besten Weg, ein Toptrainer zu werden - und ich habe mit einigen der erfolgreichsten Trainer zusammengearbeitet. Wenn ich sehe, wie akkurat er arbeitet, wie er sich vorbereitet, wie er die Mannschaft vorbereitet, das ist allerhöchstes Niveau", lobte Gerland Di Salvo: "Und ein bisschen Glück braucht am Ende jeder. Ich freue mich, jetzt mehr Zeit für meine Frau und meine Enkelkinder zu haben, die sollen von ihrem Opa noch was haben. Und ganz sicher werde ich dem Fußball verbunden bleiben. In diesem Sinne: Glück auf!"