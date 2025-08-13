Der frühere Abwehrspieler tritt die Nachfolge von Hermann Gerland an. Mustafi komplettiert damit da Trainerteam von Chefcoach Antonio Di Salvo und wird erstmals im September auf der Bank sitzen.

Rio-Weltmeister Shkodran Mustafi wird neuer Co-Trainer der deutschen U21-Nationalmannschaft.

Der 33-Jährige schließt damit die Lücke, die Routinier Hermann Gerland (71) mit Beendigung seiner Trainerkarriere hinterlassen hat. "Meine Vorfreude ist riesig", sagte Mustafi, der im Sommer 2024 seine aktive Karriere beendet hatte und seither als Co-Trainer der deutschen U17 arbeitete.

Bei der U21 komplettiert der Weltmeister von 2014 das Trainerteam um Chefcoach Antonio Di Salvo und Assistent Ovid Hajou. Erstmals auf der Bank sitzen wird er im Länderspiel in Albanien am 5. September, vier Tage später steht in Rostock gegen Lettland das erste Qualifikationsspiel für die EM 2027 an (alle DFB-Spiele live im kostenlosen Livestream auf Joyn, im Free-TV auf ProSieben MAXX und in der ran App).

"Shkodran hat in seinem Jahr bei der U17 gezeigt, welchen Mehrwert er für die Entwicklung von jungen Spielern leisten kann", sagte DFB-Sport-Geschäftsführer Andreas Rettig: "Er ist noch sehr nah an der Alltagssituation der Spieler und kann durch seine Profierfahrung in mehreren Ländern und bei der Nationalmannschaft wichtige Impulse ins Trainerteam einbringen."