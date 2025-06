Stürmer Nick Woltemade hat die deutsche U21-Nationalmannschaft auf einen intensiven EM-Start eingestellt.

"Die Slowenen sind sehr unangenehm. Sie werden sicher hart reingehen und auch Bock haben, gegen uns zu spielen. Sie sind eine gute Mannschaft", sagte der 23-Jährige vor dem ersten Turnierspiel am Donnerstag (U21-EM live in SAT.1, im kostenlosen Joyn-Livestream und bei ran) in Nitra.

Slowenien hat sich erstmals sportlich für eine U21-EM qualifiziert, in der Qualifikation war das Team überraschend vor Frankreich gelandet. "Ich glaube, dass es ein sehr unangenehmes Spiel wird. Ich weiß nicht genau, was da auf uns zukommt", sagte Woltemade.