U21-EM - Stefan Kuntz: "Turnier kann ein echter Karriere-Booster sein"

U21 2025: Eine verschworene Gemeinschaft? Das Ziel müsse es sein, für die Dauer des Turniers eine eingeschworene Gemeinschaft zu formen, sagte Kuntz: "Eine Mannschaft, die versteht, dass ein U21-Turnier ein echter Karriere-Booster sein kann." Wie für Schlotterbeck, Tah, Amiri, Gnabry oder Wirtz. Und einige andere. Wichtig ist laut Kuntz aber auch, "dass Toni Di Salvo möglichst viele Spieler aus seinem Wunschkader bekommt. Wegen der Klub-WM (die FIFA Klub-WM im kostenlosen Livestream auf Joyn) ist das in diesem Jahr allerdings nicht in dem Maße gewährleistet, wie man es sonst aus der U21 kennt. Das liegt also teilweise außerhalb seines Einflussbereichs." So fehlen dem aktuellen U21-Coach zum Beispiel die Münchner Jonas Urbig und Tom Bischof, aber auch Frans Krätzig, der vom FC Bayern zu RB Salzburg gewechselt ist.

Klub-WM vs. U21-EM: Das Beste daraus machen Kuntz sieht das aber pragmatisch: "Solche Gegebenheiten kann man nicht ändern, weil sie von der FIFA vorgegeben werden. Man hat also zwei Optionen: Man kann sich darüber aufregen oder man macht das Beste daraus." Kuntz findet: "Letzteres ist immer der bessere Weg." Genau das macht Di Salvo, der trotz des Fehlens von Leistungsträgern immer noch einen starken Kader zur Verfügung hat, mit dem in Gruppe B zum Auftakt Slowenien (Donnerstag, ab 21 Uhr live in SAT.1, im kostenlosen Joyn-Livestream und bei ran), dann Tschechien und zum Abschluss Titelverteidiger England die Gegner sind.

Auch wenn es im deutschen Kader einige Spieler gibt, die in der Bundesliga bereits zum Stammpersonal gehören, sieht Kuntz Vorteile bei anderen Nationen, wie zum Beispiel bei den Mitfavoriten.

U21-EM: Das Manko im deutschen Fußball "Grundsätzlich gilt: Länder wie England, Frankreich, Spanien oder Portugal, die auch zu den Turnierfavoriten gehören, profitieren davon, dass ihre jungen Spieler in den Top-Ligen einfach mehr Einsatzzeit bekommen", sagte Kuntz. Für ihn ist es "ein Manko im deutschen Fußball, dass viele junge Spieler zu wenig Einsatzzeit bekommen". U21-EM live in SAT.1, im kostenlosen Joyn-Livestream und bei ran Er würde sich deshalb "noch stärkere Anreize wünschen, junge deutsche Spieler tatsächlich einzusetzen. Außerdem bin ich dafür, Leihgeschäfte von Bundesliga-Talenten in die 2. Liga gezielter zu unterstützen und zu fördern. Da gibt es durchaus Stellschrauben, mit denen man das Ganze optimieren beziehungsweise vereinfachen könnte."

Kuntz: "Die letzten Vier sind definitiv drin" Trotzdem ist für Kuntz die Gruppe für die deutsche Auswahl "machbar". Und grundsätzlich sind für den früheren Stürmer bei dem Turnier für die DFB-Auswahl "die letzten Vier definitiv drin". Das Halbfinale also. Dann kommt es auf dem restlichen Teilstück zum Titel wie so oft auf Kleinigkeiten an. Auf die Tagesform, auf Spielglück, oder aber auf individuelle Klasse. Auf Unterschiedsspieler. U21-EM live in SAT.1, im kostenlosen Joyn-Livestream und bei ran Kuntz war "nie ein Freund davon, einzelne Spieler hervorzuheben. Teamgeist war immer der Schlüssel", sagte er. Damit hat er über Jahre den deutschen Nachwuchs erfolgreich durch die Turniere manövriert.

Trotzdem hat er wie viele andere auch vor allem Nick Woltemade auf dem Zettel, der "gerade eine tolle Entwicklung" durchmache.

U21-EM: Macht Woltemade den Unterschied? Bei dem Stuttgarter, der in der vergangenen Woche noch mit der A-Nationalmannschaft das Final Four der Nations League absolvierte, stelle sich aber die Frage: "Wie frisch ist er nach den Einsätzen bei der A-Nationalmannschaft? Wie schnell findet er sich wieder in die U21 ein? Ich habe bei seinem Charakter keine Bedenken, dass ihm das gelingt. Aber es ist natürlich immer eine Umstellung."

