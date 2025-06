U21-EM: Remis zwischen Italien und Spanien - Frankreich und Portugal souverän im Viertelfinale

Am dritten Spieltag der U21-EM feiern sowohl Portugal als auch Frankreich Kantersiege. Im Topspiel macht Spanien den Gruppensieg gegen Italien fest, eine der beiden Mannschaften wird auf Deutschland treffen.

Am dritten Spieltag der U21-EM (live in Sat.1, auf Joyn und ran.de) standen einige Entscheidungen an. Am frühen Abend ging es in Gruppe C im Fernduell zwischen Portugal und Frankreich um den Gruppensieg. Beide Mannschaften lagen vor dem Spieltag mit vier Punkten gleichauf - Portugal führte die Gruppe aufgrund des besseren Torverhältnisses an.

Beide Nationen präsentierten sich im letzten Gruppenspiel souverän. Frankreich konnte mit 4:1 (3:0) gegen Polen gewinnen. Bereits nach einer halben Stunde führte die "Equipe Tricolore" mit 3:0 durch Nathan Zeze (18.) und ein Doppelpack von Djaoui Cisse (19./29.).

Nach der Halbzeit konnte Polen zwar durch Ariel Mosor (61.) verkürzen, den Schlusspunkt setzten aber die Franzosen in Person von Matthis Abline (82.) der per Kopfzum 4:1-Entstand einnickte.