Platz 4: Niederlande

U21 Niederlande © IMAGO/Newspix

So wirklich erwarten konnte man einen Halbfinal-Einzug der Elftal eigentlich nicht. Gegen das zuvor ungeschlagene Portugal konnten die Niederländer jedoch einen etwas überraschenden 1:0-Coup landen. In einer kuriosen Partie flog Ruben van Bommel - Sohn von Ex-Bayern-Star Mark van Bommel - schon nach 21 Minuten mit Gelb-Rot vom Platz. Ohne den zuvor besten Einzelspieler der Niederländer kam es in Minute 29 mit einem Elfmeterpfiff für die Portugiesen zum nächsten Nackenschlag. Geovany Quenda traf jedoch nur das Aluminium und hielt Oranje am Leben. Nach zahlreichen vergebenen portugiesischen Chancen traf schließlich Joker Ernest Poku nach Vorlage von Ex-BVB-Leihgabe Ian Maatsen zum 1:0. Folgerichtig reichte es trotz 27 Prozent Ballbesitz und 4:17 Schüssen auf das Tor zum Halbfinal-Einzug. Wie stark die Niederländer aber wirklich sind, bleibt angesichts des kuriosen Spielverlaufs durchaus unklar. Bitter ist jedenfalls, dass van Bommel aufgrund seines Platzverweises im Halbfinale fehlen wird.

Die Niederlande kam ursprünglich mit vielen Vorschusslorbeeren zum Turnier, rechtfertigte diese in der Vorrunde aber nicht wirklich. Gegen Finnland lag "Oranje" schnell 0:2 hinten und konnte erst in der dritten Minute der Nachspielzeit ein wichtiges 2:2 retten. Gegen Gruppensieger Dänemark waren die Niederländer defensiv mehrmals unaufmerksam und verloren 1:2. Offensiv gab es 28 Torschüsse, aber nur ein Tor. Hoffnungsschimmer war das erste eigentliche K.o.-Duell gegen die Ukraine. Die Niederlande hielt dem Druck stand und siegte souverän mit 2:0.

Platz 3: England

Trainer Lee Carsley © IMAGO/DeFodi Images

Ähnlich wie die Niederländer gingen auch die Engländer nach einer durchwachsenen Gruppenphase als Underdog ins Viertelfinale. Beim 3:1 gegen Spanien zeigten die "Young Lions" aber ihren besten Turnierauftritt und lösten mit einer effektiven Leistung das Halbfinal-Ticket. Ausschlaggebend war ein Top-Start, der England schon nach 15 Minuten mit 2:0 in Führung brachte. Spanien gab im Anschluss den Ton an, ohne aber wirklich ein klares Chancenplus verzeichnen zu können. Die Iberer konnten sich nur zwischenzeitlich durch einen Strafstoß heranarbeiten, ehe Anderson ebenfalls per Elfmeter in der Nachspielzeit alles klar machte. Der Auftritt der Engländer hat definitiv Eindruck hinterlassen und zum ersten Mal deutlich gemacht, dass sie ein Team mit dabei haben, das potenziell auch Europameister werden kann. In der Gruppenphase waren die "Young Lions" hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Gegen Tschechien siegte der Titelverteidiger 3:1 und glänzte wenn überhaupt durch Effektivität. Gegen Slowenien gab es ein blasses 0:0, gegen die B-Elf Deutschlands eine 1:2-Niederlage. Dabei hat der Titelverteidiger mit das meiste individuelle Talent an Bord. Der geschätzte Marktwert liegt liegt laut "transfermarkt.de" bei 402 Millionen Euro. Das ist mehr als doppelt so viel wie bei Italien (190 Mio.). Tatsächlich erinnerten die Auftritte sehr an jene der A-Elf bei der EM 2024. Doch auch hier hat es England - mit einer ordentlichen Portion Glück - ins Finale geschafft. Insbesondere nach dem Spanien-Spiel ist das den "Young Lions" aber auch ohne Glück zuzutrauen.

Platz 2: Deutschland

Nick Woltemade © IMAGO/AFLOSPORT

Trainer Antonio Di Salvo macht alles richtig, die Stimmung ist gut. Nick Woltemade ist wie erhofft der Kopf der Mannschaft und mit seinen Toren und Assists auch der große Hoffnungsträger für die entscheidenden Matches. Deutschland hat aber auch bewiesen, dass das Kollektiv sehr stark ist. Dies gilt insbesondere für die zweite Reihe, die England besiegt hat und das Spiel gegen Italien mit zwei Joker-Toren maßgeblich beeinflussen konnte. Es ist sehr viel möglich. Dieses Team kann den Titel holen. Allerdings gibt es eben ein Team, dass die Mission auch schon vorzeitig beenden könnte.

Platz 1: Frankreich

Mathys Tel © IMAGO/DeFodi Images

Frankreich stand bereits mit einem Bein vor dem Aus, hat jedoch im entscheidenden Moment Killerinstinkt und Nervenstärke an den Tag gelegt. Das Team lag gegen Dänemark lange zurück, ehe ein Doppelschlag durch Quentin Merlin (84.) und Mathys Tel (85.) für den 3:2-Sieg des Favoriten sorgte. Dass dieser verdient war, steht ohnehin außer Frage. Frankreich war in einem hochklassigen Viertelfinal-Match die bessere Mannschaft und lag in allen Statistiken wie Ballbesitz, Torschüssen oder Großchancen vorne. Allerdings bestätigte sich der Trend, dass Frankreich defensiv so seine Probleme hat.