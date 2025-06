U21-EM - Noah Atubolu vor Deutschland vs. Frankreich: "Die kleinen Dinge werden entscheiden"

Deutschlands Keeper Noah Atubolu im ran-Interview über schlaflose Nächte, die legendäre Eistonne und das anstehende EM-Halbfinale gegen Frankreich am Mittwoch (ab 20:15 Uhr live in SAT.1, im kostenlosen Joyn-Livestream und bei ran).

Das Interview führte Tobias Hlusiak

Noah Atubolu war völlig überrascht. Mit einem Einsatz beim EM-Halbfinale gegen Frankreich am Mittwoch (ab 20:15 Uhr live in SAT.1, im kostenlosen Joyn-Livestream und bei ran) zieht der 23-Jährige an Manuel Neuer vorbei und wird zum Rekordtorwart der deutschen U21-Geschichte.

"Das freut mich wirklich sehr!", sagte Atubolu im ran-Interview.

Doch natürlich steht das Halbfinale im Vordergrund, nicht der Rekord. Die deutsche U21 will gegen die starken Franzosen in das Finale, um nach 2009, 2017 und 2021 zum vierten Mal den Titel zu holen.

Im Interview spricht Atubolu über schlaflose Nächte, die legendäre Eistonne, die Defensiv-Leistung und den kommenden Gegner.