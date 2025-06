Italien-Coach in Rage: "Hat das Spiel ruiniert"

Deutschland steht nach einem denkwürdigen 3:2-Sieg nach Verlängerung im Halbfinale der U21-EM. In Italien ist der Frust nach der Niederlage in doppelter Unterzahl hingegen groß. Schiedsrichter Manfredas Lukjančukas bekommt nach dem Spiel einiges zu hören.

Die DFB-Junioren haben bei der U21-EM das Halbfinale erreicht, mussten aber in doppelter Überzahl mächtig zittern.

Beim Stande von 1:1 flog Wilfried Gnonto in der 80. Minute nach einem zweiten Foulspiel per Gelb-Rot vom Platz. Nach der deutschen Führung in der 87. Minute musste dann auch noch Mattia Zanotti (90.) runter.

Zwar konnten die Italiener mit neun Mann noch ausgleichen, jedoch hatte Deutschland durch den Treffer von Merlin Röhl in der Verlängerung das bessere Ende für sich.

Während es für Deutschland am Mittwoch gegen Frankreich (ab 20:15 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn) um den Einzug ins Finale geht, ist Italien raus.