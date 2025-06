U21-EM 2025: Nicolo Tresoldi sendet an Ansage an Wunschgegner Italien: "Die sollen herkommen"

Im Viertelfinale der U21-EM könnte die DFB-Elf auf Italien treffen. Für Angreifer Nicolo Tresoldi ein absoluter Wunschgegner.

U21-Stürmer Nicolo Tresoldi hofft im EM-Viertelfinale auf ein Duell mit seinem Herkunftsland Italien. "Auf jeden Fall, die sollen herkommen. Ich habe richtig Bock", sagte der 20-Jährige bei Sat.1: "Wenn wir Europameister werden wollen, müssen wir jede Mannschaft schlagen."

Italien spielt am Abend (21.00 Uhr live auf Joyn) in Trnava gegen Spanien um den Gruppensieg in der Gruppe A, gegen einen der beiden EM-Rekordsieger muss anschließend die DFB-Auswahl zum K.o.-Runden-Auftakt ran - je nach eigener Platzierung. "Das sind zwei Top-Nationen, das macht einfach Spaß, egal ob Spanien oder Italien", sagte Tresoldi, der zur kommenden Saison von Zweitligist Hannover 96 zum belgischen Erstligisten Club Brügge wechselt.

Der Sohn eines Italieners und einer Argentinierin, geboren in Cagliari auf Sardinien, könnte in Zukunft auch für die italienische A-Nationalmannschaft auflaufen. In 13 Einsätzen für die U21 erzielte er bislang sechs Tore, zuletzt den Fhrungstreffer beim 4:2-Erfolg im zweiten Gruppenspiel gegen Tschechien, mit dem sich die DFB-Auswahl vorzeitig für das Viertelfinale qualifizierte.

Zuvor will Tresoldi aber noch den Gruppensieg. "Wir sind gut genug, um auch England zu schlagen. Wir wollen ungeschlagen bleiben - und dann schauen wir mal", sagte er mit Blick auf den eigenen Vorrundenabschluss am Mittwoch (21.00 Uhr/Sat.1) in Nitra gegen den Titelverteidiger.