U21 - Youssoufa Moukoko nur noch zweite Wahl: Ansage für BVB-Talent

Stattdessen steckt er in einem ähnlichen Dilemma wie in Dortmund. Und erlebt eine Art Deja-vu.

Youssoufa Moukoko wird daher wissen, was bei seinem Klub OGC Nizza Sache ist. Was von ihm erwartet wird.

Wenn die U21 heute ( ab 17:45 Uhr live auf ProSieben MAXX, ran.de und Joyn ) gegen Frankreich spielt, will sich Youssoufa Moukoko zeigen. Denn der 19-Jährige erlebt in Nizza aktuell eine Art Deja-vu.

Youssoufa Moukoko: Ansage vom Trainer

Und schickte hinterher: "Du musst weiterarbeiten, dich verbessern, die Prinzipien nicht außer Acht lassen, und dann, irgendwann, wird er seine Chance wieder bekommen."

Denn im Moment halten sich seine Möglichkeiten in Grenzen. Auf 413 Einsatzminuten kommt er in dieser Saison, in der Liga blieb er zuletzt zwei Mal auf der Bank, stand insgesamt nur fünf Mal in der Startelf. Zwei Saisontore hat er auf dem Konto, die er im September erzielte.

Im Moment erhalten andere wie Gaetan Laborde, Sofiane Diop oder Victor Orakpo im Angriff den Vorzug, wenn Haise frischen Wind durch Joker braucht. Gesetzt sind Mohamed-Ali Cho, Evann Guessand und Jeremie Boga. Die Konkurrenz ist also groß.

In der jetzigen Situation ist es daher fraglich, ob für Nizza die Kaufoption in Höhe von 17 Millionen Euro infrage kommt. Sein Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2026.

Moukoko fehlt vor allem die Konstanz, der Rhythmus. Die Eingewöhnungsphase gestaltet sich offenbar komplizierter als gedacht, doch gerade durch das neue Umfeld hatte man sich beim BVB neue Impulse für die Karriere des Toptalents erhofft.