Nach dem 3:0-Sieg gegen Dänemark, wartet auf die deutsche U21-Nationalmannschaft der nächste Härtetest. In Valenciennes geht es gegen den französischen Nachwuchs.

U21 heute live: Frankreich vs. Deutschland auf ProSieben MAXX, ran.de, in der ran-App sowie auf Joyn - Übertragung auf einen Blick

U21 heute live: Frankreich vs. Deutschland im Free-TV auf ProSieben MAXX

Frankreich vs. Deutschland - U21-Fußball heute live: Datum, Uhrzeit, Ort

U21 heute live: So seht ihr Frankreich vs. Deutschland

Update, 19.11., 17:15 Uhr: U21 FRA vs. DEU - die Aufstellungen

Update, 19.11., 20:30 Uhr: U21 verspielt Führung gegen Frankreich

Die deutsche U21 hat zum Abschluss des Länderspieljahres ein weiteres Ausrufezeichen gesetzt und ihre EM-Titelambitionen untermauert. Im Testspiel-Kracher in Valenciennes reichte es für Team von Trainer Antonio Di Salvo gegen Frankreich nach einem Doppelpack von Maximilian Beier zwar am Ende nur zu einem 2:2 (1:0), die DFB-Auswahl blieb damit aber auch im 13. Spiel in Serie ungeschlagen.

U21-Länderspiel: Frankreich vs. Deutschland im Relive