DFB-Team: Rudi Völler exklusiv über die Terminprobleme der Klub-WM und die Erwartung vor der U21-EM

Dabei ging es unter anderem um die Klub-WM im Sommer, die terminlich mit der U21-EM kollidiert. Einige Spieler werden deshalb von ihren Klubs nicht für die Europameisterschaft freigestellt und werden in der Slowakei fehlen.

Die U21-Nationalmannschaft befindet sich auf dem Weg in Richtung Europameisterschaft. Vor der EM-Generalprobe gegen Spanien äußerte sich DFB-Legende Rudi Völler exklusiv bei ran .

Vor dem Spiel der deutschen U21 gegen Spanien war Rudi Völler am ran-Mikrofon zu Gast. Der DFB-Sportdirektor hat sich unter anderem zur Klub-WM, die terminlich mit der U21-EM kollidiert, und zur Erwartungshaltung vor dem Turnier geäußert.

Rudi Völler über ...

... das wilde 3:3 der A-Nationalmannschaft gegen Italien im Nations-League-Rückspiel:

"Es war eine tolle erste Halbzeit, die zweite dann etwas weniger logischerweise. Wir sind aber in beiden Spielen verdient weitergekommen."

... die Erwartungshaltung vor der U21-Europameisterschaft im Sommer:

"Man muss immer Abstriche machen, gerade bei der U21. Es sind alles junge Spieler. Der ein oder andere ist dann mal nicht dabei, weil er für die ominöse Klub-WM spielen muss. Das sind alles Dinge, da leidet ein U21-Trainer ein bisschen. Ich finde, Toni (Di Salvo; Anm. d. Red.) macht es top. Wir haben lange kein Spiel verloren, auch die Art und Weise, wie gespielt wird und wie er den Zugang zu den Spielern hat, ist wunderbar. Ich merke auch, wie das Verhältnis zu den Jungs ist, und deswegen ist es für uns selbstverständlich, dass wir mit ihm verlängern."

... die Klub-WM, die terminlich mit der U21-EM kollidiert:

"Man muss abwägen. Grundsätzlich können die Klubs nichts dazu, dass der Termin dieser Klub-WM leider genau mit der U21-EM kollidiert. Das ist grundsätzlich natürlich schlecht. Man muss gucken, was die beste Lösung ist. Für wen macht es Sinn, zur Klub-WM zu fahren? Für wen eigentlich mehr, die U21-EM zu spielen? Natürlich hoffen wir, dass wir den ein oder anderen noch bekommen. Ich kann aber natürlich auch die Klubs verstehen. Ich habe selbst lange für einen gearbeitet. Da geht das manchmal vor, aber da können die Klubs nichts für und auch der DFB nicht. Ich verstehe das, dass es so einen Wettbewerb geben muss. Der Spielkalender muss es aber natürlich auch hergeben und der hat es in diesem Sommer eigentlich nicht hergegeben."