Anzeige Ilkay Gündogan und Riyad Mahrez sind weg, Kevin De Bruyne fällt lange aus: Schlägt im UEFA Supercup gegen Sevilla (ab 20.50 Uhr live in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der ran-App) große Stunde von Cole Palmer bei Manchester City? Von Chris Lugert Am Ende eines sehenswerten Angriffs stand dieser eine magische Moment. Ein Schuss wie ein Gedicht. Ein Schlenzer in den Winkel, unhaltbar für den Torwart. Was folgte, war grenzenloser Jubel. Im englischen Supercup zwischen Manchester City und dem FC Arsenal sorgte Cole Palmer für einen besonderen Augenblick. Er brachte mit einem traumhaften Schuss seine "Skyblues" in Führung, und auch wenn es am Ende im Elfmeterschießen nicht zum Titel reichte, gab der 21-Jährige eine Visitenkarte mit Nachdruck ab. UEFA Super Cup: So seht ihr Manchester City vs. FC Sevilla live im Free-TV und im Livestream "Ein fantastisches Tor, wir kennen seine Qualitäten, ein großartiger Treffer", sparte auch Trainer Pep Guardiola bei "ITV" nicht mit Lob für seinen Youngster. Bislang musste sich Palmer mit vereinzelten Auftritten im Profiteam der "Citizens" begnügen, doch nach den jüngsten Entwicklungen könnte es sein, dass sein Stern in dieser Saison so richtig aufgeht. Die in der Vorsaison so prall gefüllte Offensive des Champions-League-Siegers hat an Quantität und damit zwangsläufig auch an Qualität verloren. Kapitän Ilkay Gündogan hat sich zum FC Barcelona verabschiedet, Riyad Mahrez folgte - wie so viele - dem Lockruf des Goldes aus Saudi-Arabien.

Und dann musste Guardiola auch noch die wohl schlimmste Hiobsbotschaft hinnehmen: Strippenzieher Kevin De Bruyne zog sich beim Liga-Auftakt in Burnley wieder einmal eine Muskelverletzung zu, dieses Mal aber werde der Belgier "einige Monate" ausfallen, vermeldete der Coach sichtlich geknickt. Aus dieser Not könnte allerdings eine Tugend werden. Eine Tugend mit dem Namen Cole Palmer.

Manchester City: Palmer ist ein echtes Eigengewächs Der Mittelfeldspieler ist das Paradebeispiel eines Eigengewächses. Palmer wurde in Manchester geboren, schon als Siebenjähriger kam er in den Nachwuchs von ManCity. Früh erkannte man sein Talent, was angesichts seiner Leistungen aber auch nur schwer zu übersehen war. In der Premier League der U18-Mannschaften schoss er 19 Tore in 25 Spielen, bei der U21 waren es 21 Tore und zehn Vorlagen in 24 Einsätzen. Bereits seit 2020 trainiert er mit der Profimannschaft, im Oktober desselben Jahres feierte er sein Debüt in der Champions League. Bislang war für Palmer aber kein nachhaltiges Vorbeikommen an den großen Namen in der City-Offensive.

Manchester City: Palmer braucht Spielzeit In der vergangenen Saison kam er in 25 Pflichtspielen zum Einsatz, sammelte dabei aber insgesamt nur knapp über 800 Spielminuten. In dieser Saison dürfen es gerne mehr sein. Und es sollten auch mehr sein, um seine Entwicklung zu fördern.

Wir haben großes Vertrauen in ihn. Pep Guardiola , über Cole Palmer

Guardiola ist dieses Dilemma bewusst. "Wir haben großes Vertrauen in ihn. Vergangene Saison wollte er mehr spielen. Er hat nicht viel gespielt. Der Berater, er selbst, wir müssen mit dem Verein sprechen. Ich weiß nicht, was passieren wird", sagte der Coach nach dem Community Shield gegen Arsenal. Ähnlich klang auch Palmer selbst. "Wir müssen abwarten, was der Plan für die kommende Saison ist. Wir werden sehen, wo ich auflaufen werde, ich möchte so viele Spiele wie möglich bestreiten", sagte der frischgebackene U21-Europameister.

Anzeige Leipzig und der BVB waren im Gespräch Einen Verkauf schloss der Klub klar aus, ein Leihgeschäft jedoch galt lange als vorstellbar. Auch aus der Bundesliga gab es demnach Interesse, RB Leipzig und Borussia Dortmund wurden genannt. Gerade der BVB hat mit Spielern aus England in jüngster Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht, etwa bei Jadon Sancho oder Jude Bellingham. Bundesliga-Eröffnungsspiel: So seht ihr Werder Bremen - FC Bayern München live im Free-TV und im Livestream Dann aber kam die Verletzung von De Bruyne. Und plötzlich scheint es gar nicht mehr so sicher, dass Palmer den Klub überhaupt verlässt. "Jetzt gibt es Chancen für die anderen - das Leben gibt sie einem - und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie sie nutzen werden", sagte Guardiola, ohne Palmer direkt zu nennen.

Dass Guardiola keine Probleme damit hat, junge Spieler aus der City-Akademie zu fördern, bewies er bereits bei Phil Foden. Auch der 18-jährige Rico Lewis bekommt seit vergangener Saison immer wieder seine Chancen - wenngleich dieser als Außenverteidiger auch mit deutlich weniger Konkurrenz im City-Kader leben muss.