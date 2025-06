Super-League-Streit: Neue Ermittlungen gegen die UEFA

Im Dauerstreit um eine mögliche Super League hat die spanische Wettbewerbsbehörde CNMC eine Untersuchung gegen die Europäische Fußball-Union (UEFA) eingeleitet. Das geht aus einer Mitteilung der Behörde am Freitag hervor. Im Fokus steht demnach eine Vereinbarung der UEFA mit neun Fußballklubs aus dem Jahr 2021, die diesen die Teilnahme an Konkurrenzwettbewerben untersagt haben soll. Eingeleitet wurde die Untersuchung nach einer Beschwerde der Marketingagentur A22, die seit Jahren an Plänen für eine europäische Superliga arbeitet.