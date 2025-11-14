Luis Rubiales ist wahrlich kein Kind der Unschuld. Jetzt wurde er bei seiner Buchvorstellung mit Eiern beworfen. Spaniens früherer Fußballverbandschef Luis Rubiales ist bei der Präsentation seines Buches von einem Unbekannten mit Eiern beworfen worden. In von spanischen Medien veröffentlichten Aufnahmen ist zu sehen, wie der Mann mehrere Eier in seine Richtung schleudert und ihn dabei als Schuft beschimpft.

Das erste Ei ging klar daneben, das zweite traf Rubiales am Rücken, als er sich abwandte. Als er auf den Angreifer zulief, flog ein weiteres Ei, das er mit der Hand abwehrte. Danach wurde Rubiales von mehreren Personen zurückgehalten. Der Angreifer wurde rasch überwältigt und abgeführt. Rubiales sagte laut der spanischen Sportzeitung "AS", er habe Glück gehabt, dass man ihn zurückgehalten habe, da er nicht gewusst habe, ob der Mann bewaffnet gewesen sei.