Cristiano Ronaldo: Platzverweis hat wohl Folgen für WM 2026

Cristiano Ronaldo wollte beim Auswärtsspiel in Irland eigentlich "ein guter Junge" sein. Nach einem Aussetzer flog Portugals Altstar aber vom Platz und könnte nun sogar den WM-Auftakt verpassen.

Cristiano Ronaldo klatschte höhnisch in die Hände und zeigte den irischen Fans nach oben gerichtete Daumen. Zuvor hatte er bereits eine weinerliche Geste an das Publikum in Dublin gerichtet.

Der Superstar lieferte einen dramatischen Abgang vor dem johlenden Anhang, nachdem er wegen eines Ellbogenschlags vom Platz gestellt wurde – zum ersten Mal überhaupt als portugiesischer Nationalspieler. Dabei hatte er sich für das WM-Qualifikationsspiel gegen Irland eigentlich etwas ganz anderes vorgenommen - doch nun könnte CR7 sogar den WM-Auftakt verpassen.

"Ich mag die Fans hier sehr. Die Unterstützung für ihre Nationalmannschaft ist toll. Ich hoffe, sie buhen mich nicht aus: Ich schwöre, ich versuche, ein guter Junge zu sein", hatte der 40-Jährige noch auf der Pressekonferenz vor dem neunten Spieltag der WM-Qualifikation gesagt.

Beim 0:2 (0:2) im stimmungsvollen Aviva Stadium war von dem guten Vorsatz aber wenig zu sehen: In der 61. Minute ließ er sich im Duell mit dem irischen Verteidiger Dara O’Shea zu einem Ellbogencheck hinreißen. Schiedsrichter Glenn Nyberg blieb nach Betrachtung der Videobilder nur die Rote Karte für eine Tätlichkeit statt der eingangs verteilten Gelben Karte.