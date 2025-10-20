Anzeige
Einzige Bewerber

Frauen-WM 2031: Die USA bewerben sich zusammen mit Mexiko, Costa Rica und Jamaika

  • Aktualisiert: 21.10.2025
  • 09:30 Uhr
  • SID

Die USA bewerben sich gemeinsam mit Mexiko, Costa Rica und Jamaika um die Austragung der ersten Fußball-WM der Frauen 2031.

Dies teilte der Verband US Soccer am Montag mit, das Bündnis aus dem Kontinentalverband CONCACAF ist der einzige Bewerber für die erste Endrunde, die mit 48 Mannschaften ausgespielt werden wird.

"Gemeinsam haben wir die außergewöhnliche Chance, die größte und einflussreichste Frauen-Weltmeisterschaft", sagte US-Fußballpräsidentin Cindy Parlow Cone, die betonte, dass sie "unglaublich stolz" auf die gemeinsame Bewerbung sei.

Gianni Infantino, Präsident des Weltverbandes FIFA, hatte die USA im April als einzigen Bewerber bestätigt und angekündigt, dass es höchstwahrscheinlich noch weitere Co-Gastgeber geben werde. Das Turnier wird beim FIFA-Kongress am 30. April 2026 im kanadischen Vancouver vergeben.

Anzeige
Anzeige

Frauen-WM: Europa trägt 2035 nächstes Finalturnier aus

Die USA und Mexiko hatten ursprünglich geplant, sich um die Frauen-Weltmeisterschaft 2027 zu bewerben. Sie zogen ihre Kandidatur jedoch wenige Wochen vor der FIFA-Abstimmung 2024 in Bangkok zurück, um sich auf eine erfolgreiche Bewerbung für 2031 zu konzentrieren. Die Endrunde 2027 findet in Brasilien statt, um dieses Turnier hatte sich auch Deutschland mit den Niederlanden und Belgien bemüht.

Europa wird im Jahr 2035 aller Voraussicht nach wieder Schauplatz einer Frauen-WM sein. Das Quartett England, Schottland, Wales und Nordirland ist der einzige Bewerber.

Anzeige
Weitere Inhalte
FIFA-Präsident Gianni Infantino
News

FIFA beschließt: Frauen-WM ab 2031 mit 48 Mannschaften

  • 09.05.2025
  • 19:52 Uhr
Das Maracana-Stadion ist 2027 mit dabei
News

Maracana und Co.: FIFA präsentiert Spielorte der WM 2027

  • 08.05.2025
  • 00:03 Uhr
Seit dem vergangenen Dezember ist Louzan RFEF-Präsident
News

Nach 2030: Spanien will auch Frauen-WM 2035 ausrichten

  • 28.03.2025
  • 12:52 Uhr
Luis de la Fuente vor dem Gericht
News

Vertuschung? Spaniens Männer-Coach bestreitet jegliches Wissen

  • 04.02.2025
  • 16:35 Uhr
Cindy Parlow Cone spricht über die WM-Bewerbung
News

Frauen-WM 2031: USA schon vor Bewerbung siegessicher

  • 12.01.2025
  • 10:20 Uhr
Die Frauen-WM läuft in den USA künftig bei Netflix
News

FIFA: Netflix zeigt Frauen-WM 2027 und 2031 in den USA

  • 20.12.2024
  • 15:50 Uhr
Brasilien ist der nächste WM-Gastgeber
News

FIFA verkündet Termin für Frauen-WM in Brasilien

  • 10.12.2024
  • 18:34 Uhr
Nordkorea feiert auch bei der U17-WM
News

Juniorinnen: Nordkorea holt auch WM-Titel der U17

  • 04.11.2024
  • 06:52 Uhr
In Feierlaune: Nordkoreas U20-Weltmeisterinnen
News

U20-WM: Nordkoreas Juniorinnen holen dritten Titel

  • 23.09.2024
  • 06:37 Uhr
1009

Niederlande vs. Deutschland: Harte Schiedsrichter-Kritik der Fans

  • Video
  • 01:53 Min
  • Ab 0