Die USA bewerben sich gemeinsam mit Mexiko, Costa Rica und Jamaika um die Austragung der ersten Fußball-WM der Frauen 2031.

Dies teilte der Verband US Soccer am Montag mit, das Bündnis aus dem Kontinentalverband CONCACAF ist der einzige Bewerber für die erste Endrunde, die mit 48 Mannschaften ausgespielt werden wird.

"Gemeinsam haben wir die außergewöhnliche Chance, die größte und einflussreichste Frauen-Weltmeisterschaft", sagte US-Fußballpräsidentin Cindy Parlow Cone, die betonte, dass sie "unglaublich stolz" auf die gemeinsame Bewerbung sei.

Gianni Infantino, Präsident des Weltverbandes FIFA, hatte die USA im April als einzigen Bewerber bestätigt und angekündigt, dass es höchstwahrscheinlich noch weitere Co-Gastgeber geben werde. Das Turnier wird beim FIFA-Kongress am 30. April 2026 im kanadischen Vancouver vergeben.