Fußball
WM 2026: Jürgen Klopp wird Experte bei MagentaTV - zweiter prominenter Zugang nach Thomas Müller
- Veröffentlicht: 14.11.2025
- 08:31 Uhr
- ran.de
Die Deutsche Telekom verkündet den nächsten prominenten Experten-Neuzugang. Jürgen Klopp wird die WM 2026 für MagentaTV begleiten.
Die Fußball-WM 2026 wird für historische Bestmarken sorgen. Erstmals wird ein WM-Turnier aus 104 Spielen bestehen - so viele wie noch nie. In Deutschland zeigt nur die Deutsche Telekom über "MagentaTV" alle Partien live, in der "ARD" und im "ZDF" sind insgesamt 60 Spiele live zu sehen.
Nachdem die Telekom vor einigen Wochen bereits die Verpflichtung von Thomas Müller als TV-Experte verkündet hatte, legte das Unternehmen nun nach. Auch Jürgen Klopp wird die WM 2026 als Experte für "MagentaTV" begleiten. Das verkündete Telekom-CEO Rodrigo Diehl im Interview mit dem "kicker".
"Er steht für Fußball pur und ist Welttrainer, der mit Dortmund und Liverpool unglaubliche Erfolgsgeschichten geschrieben hat. Mit ihm und Thomas Müller haben wir schon jetzt zwei Top-Experten an Bord", sagte Diehl über Klopp.
Comeback für Klopp als TV-Experte
Damit feiert der langjährige Erfolgstrainer sein Comeback als Experte. Bereits bei den Weltmeisterschaften 2006 und 2010 sowie der EM 2008 arbeitete er für mehrere TV-Sender als Analyst, die Sendungen mit seiner Beteiligung wurden zweimal mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet.
"Schon beim ersten Austausch war klar, dass die Chemie stimmt. Danach haben beide Seiten überlegt, wie Jürgen Klopp seine Rolle als Experte bei uns am besten ausfüllen kann. Und da hatten wir von Anfang an ähnliche Vorstellungen. Er ist ja auch nicht neu in der Rolle, sondern hat nur 20 Jahre pausiert", so Diehl.
Die WM 2026 findet vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko statt. Erstmals wird das Turnier mit 48 Mannschaften ausgetragen.