Die Deutsche Telekom verkündet den nächsten prominenten Experten-Neuzugang. Jürgen Klopp wird die WM 2026 für MagentaTV begleiten.

Die Fußball-WM 2026 wird für historische Bestmarken sorgen. Erstmals wird ein WM-Turnier aus 104 Spielen bestehen - so viele wie noch nie. In Deutschland zeigt nur die Deutsche Telekom über "MagentaTV" alle Partien live, in der "ARD" und im "ZDF" sind insgesamt 60 Spiele live zu sehen.

Nachdem die Telekom vor einigen Wochen bereits die Verpflichtung von Thomas Müller als TV-Experte verkündet hatte, legte das Unternehmen nun nach. Auch Jürgen Klopp wird die WM 2026 als Experte für "MagentaTV" begleiten. Das verkündete Telekom-CEO Rodrigo Diehl im Interview mit dem "kicker".

"Er steht für Fußball pur und ist Welttrainer, der mit Dortmund und Liverpool unglaubliche Erfolgsgeschichten geschrieben hat. Mit ihm und Thomas Müller haben wir schon jetzt zwei Top-Experten an Bord", sagte Diehl über Klopp.