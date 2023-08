Anzeige

Der Hungerstreik von Luis Rubiales Mutter in einer Kirche endet für sie offenbar im Krankenhaus. Sie habe sich erschöpft und gestresst gefühlt. Derweil erhebt Rubiales' Onkel in einem Interview schwere Vorwürfe gegen den spanischen Fußballboss.

Am Montag hatte Angeles Bejar angekündigt, für ihren heftig kritisierten Sohn, den spanischen Fußballchef Luis Rubiales, sich in einer Kirche zu verbarrikadieren, in einen Hungerstreik zu treten und nur noch Wasser und Medikamente zu sich zu nehmen.

Nun führte ihr Vorhaben am Mittwochabend offenbar zu einer Einlieferung in ein Krankenhaus. Wie der örtliche Priester mehreren spanischen Medien mitteilte, sei Bejar in das Krankenhaus Santa Ana in Motril gebracht worden. "Es liegt an der Hitze und allem", zitiert die "Marca" Priester Antonio: "Sie hatte geschwollene Füße, war erschöpft und nervös."