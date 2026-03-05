DFB-Frauen wollen wieder siegen
Norwegen vs. Deutschland live: WM-Quali der DFB-Frauen im Livestream und Ticker
- Veröffentlicht: 05.03.2026
- 15:43 Uhr
Für die DFB-Frauen steht das nächste Spiel in der WM-Qualifikation an. ran erklärt euch, wie ihr die Partie gegen Norwegen kostenlos verfolgen könnt.
Die DFB-Frauen sind erfolgreich in die WM-Qualifikation gestartet. Gegen Slowenien gewann das Team von Bundestrainer Christian Wück mit 5:0.
Gegen Norwegen wollen Giulia Gwinn und Co. nun den nächsten Schritt in Richtung WM-Endrunde in Brasilien machen.
Die DFB-Kapitänin war nach dem Spiel gegen Slowenien zufrieden mit dem Auftritt: "Wir haben sehr viel Energie auf den Platz gebracht. Das Spiel macht viel Lust auf mehr. Viele Tore, Debütanten, die gleich treffen - da wollen wir anknüpfen, auch wenn wir immer Dinge verbessern wollen."
So könnt ihr das Spiel gegen Norwegen verfolgen!
Norwegen vs. Deutschland live: Wann ist Anstoß in der WM-Qualifikation?
- Spiel: Norwegen vs. Deutschland
- Wettbewerb: WM-Qualifikation Frauen (Europa), Gruppe A4, 2. Spieltag
- Datum: 7. März 2026
- Uhrzeit: 18:00 Uhr
- Austragungsort: Lyse Arena (Stavanger)
Norwegen - Deutschland live: Läuft das DFB-Spiel der Frauen im Free-TV?
Nein. Das Spiel zwischen Norwegen und Deutschland wird nicht im Free-TV übertragen.
Externer Inhalt
Norwegen gegen die DFB-Frauen: Gibt es einen kostenlosen Livestream?
Ja! Das Spiel ist kostenlos im Livestream in der ZDF-Mediathek verfügbar.
WM-Quali live: Wo gibt’s einen Liveticker zum Spiel Norwegen vs. Deutschland?
Einen Liveticker zur Partie zwischen Norwegen und Deutschland gibt's wie gewohnt auf ran.de.
Norwegen vs. Deutschland live: Übersicht zum WM-Quali-Spiel der DFB-Frauen
Hier das Wichtigste zur TV-Übertragung des WM-Qualispiels der DFB-Frauen gegen Norwegen.
- Paarung: Norwegen vs. Deutschland
- Datum und Uhrzeit: 07. März 2026; 18:00 Uhr
- Trainer: Gemma Grainger (Norwegen), Christian Wück (Deutschland)
- Free-TV: -
- Livestream: ZDF-Mediathek
- Liveticker: ran.de