Fußball

3. Liga: Nach Böller-Vorfall bei Spiel von Rot-Weiss Essen wird 50-jähriger Mann festgenommen

  • Aktualisiert: 05.03.2026
  • 14:31 Uhr
  • SID
© IMAGO/SID/Maximilian Koch

Der Mann aus Ludwigshafen sei unmittelbar nach der Tat durch Videobilder erkannt und außerhalb des Stadions aufgegriffen worden.

Nach dem mutmaßlichen Böllerwurf gegen Torwart Felix Wienand vom Drittligisten Rot-Weiss Essen hat die Essener Polizei den Täter identifiziert und vorübergehend festgenommen.

Wie ein Polizeisprecher dem "SWR" bestätigte, sei der 50 Jahre alte Mann aus Ludwigshafen unmittelbar nach der Tat durch Videobilder erkannt und außerhalb des Stadions aufgegriffen worden. Gegen den Mann werde wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt.

Im Heimspiel der Essener gegen Waldhof Mannheim (1:0) am Mittwochabend war Wienand nach einer Explosion zu Boden gegangen. Schiedsrichter Lennart Kernchen unterbrach die Partie in der 53. Minute und schickte die beiden Mannschaften in die Kabinen. Wie RWE mitteilte, habe Wienand ein Knalltrauma und eine akute Belastungsreaktion erlitten.

Waldhof Mannheim äußert Zweifel an offizieller Darstellung

Der SV Waldhof versprach in einer Stellungnahme am Donnerstag zwar eine Aufarbeitung des Falles, äußerte aber Zweifel an der Darstellung. "Nach Sichtung der Bilder handelte es sich (...) um eine einzige Böllerzündung in der letzten Reihe der Gästetribüne. Entgegen mehreren Berichten handelte es sich nicht um einen Böllerwurf auf das Spielfeld", hieß es in einem Klub-Statement.

