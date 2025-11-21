- Anzeige -
dfb-team

DFB-Team: Das Jahreszeugnis der Nationalspieler - Ridle Baku ganz vorn, Jonathan Tah weit hinten

  • Veröffentlicht: 21.11.2025
  • 10:53 Uhr
  • Tobias Wiltschek

Inhalt

Trotz des erfolgreichen Abschlusses mit der Qualifikation für die WM 2026 erlebte die deutsche Nationalmannschaft ein durchwachsenes Länderspieljahr 2025. ran hat mithilfe der Durchschnitts-Noten der Nationalspieler ein Gesamt-Ranking erstellt.

Von Tobias Wiltschek, Martin Volkmar und Tobias Hlusiak

Will man das Länderspieljahr der deutschen Nationalmannschaft 2025 bewerten, ist an der Slowakei kein Vorbeikommen.

Denn die Spiele gegen die Osteuropäer waren ein guter Gradmesser dafür, wie unterschiedlich die Leistungen der DFB-Kicker im gesamten Länderspieljahr waren: Da war zunächst die peinliche 0:2-Schlappe zu Beginn, aber auch das berauschende Ende der WM-Qualifikation beim 6:0 in Leipzig.

Auch die Auftritte in der Nations League im Frühjahr boten die gesamte Bandbreite: von einer famosen ersten Halbzeit im Viertelfinal-Rückspiel gegen Italien bis hin zur leblosen Vorstellung im Spiel um Platz drei gegen Frankreich.

Die Bilanz nach den reinen Zahlen fällt dementsprechend nüchtern aus: Von zehn Spielen gewann das DFB-Team sechs, verlor drei und spielte einmal unentschieden.

DFB-Team: Leon Goretzka als einziger Spieler in allen zehn Spielen benotet

Als einziger Nationalspieler in allen zehn Partien von ran benotet wurde Leon Goretzka vom FC Bayern. Insgesamt bekamen im abgelaufenen Länderspieljahr 37 Spieler Noten. 16 von ihnen wurden jedoch nur höchstens zweimal bewertet, weshalb sie aufgrund der mangelnden Vergleichbarkeit nicht im Ranking berücksichtigt wurden. Sie werden am Ende erwähnt.

Das ist die Rangliste der deutschen Nationalspieler, die in diesem Jahr von ran nach mindestens drei Länderspielen benotet wurden.

Platz 1: Ridle Baku

Durchschnittsnote: 2,33

Drei benotete Einsätze: 3/LUX, 2/LUX, 2/SVK

Article Image Media
© Pressefoto Baumann
Platz 2 (geteilt): Oliver Baumann

Durchschnittsnote: 2,5

Acht benotete Einsätze: 1/ITA, 3/ITA, 3/SVK, 3/NIR, 2/LUX, 3/NIR, 3/LUX, 2/SVK

Platz 2 (geteilt): Nico Schlotterbeck

Durchschnittsnote: 2,5

Sechs benotete Einsätze: 3/ITA, 2/ITA, 2/LUX, 2/NIR, 3/LUX, 3/SVK

Platz 4 (geteilt): Joshua Kimmich

Durchschnittsnote: 2,67

Neun benotete Einsätze: 2/ITA, 1/ITA, 2/POR, 4/FRA, 5/SVK, 3/NIR, 1/LUX, 4/NIR, 2/SVK

DFB-Team - Joshua Kimmich schwärmt: "Kenne keinen wie Leroy Sane"

Platz 4 (geteilt): Maximilian Beier

Durchschnittsnote: 2,67

Drei benotete Einsätze: 2/NIR, 3/LUX, 3/NIR

Platz 6: Aleksandar Pavlovic

Durchschnittsnote: 2,8

Fünf benotete Einsätze: 3/POR, 2/LUX, 4/NIR, 3/LUX, 2/SVK

Platz 7: Leon Goretzka

Durchschnittsnote: 2,9

Zehn benotete Einsätze: 1/ITA, 1/ITA, 3/POR, 3/FRA, 5/SVK, 3/NIR, 3/LUX, 3/NIR, 5/LUX, 2/SVK

Article Image Media
© 2025 Getty Images

Platz 8: Felix Nmecha

Durchschnittsnote: 3,0

Drei benotete Einsätze: 3/POR, 3/LUX, 3/SVK

Platz 9: Nick Woltemade

Durchschnittnote: 3,13

Acht benotete Einsätze: 3/POR, 3/FRA, 5/SVK, 4/NIR, 3/LUX, 3/NIR, 2/LUX, 2/SVK

Platz 10: Leroy Sane

Durchschnittsnote: 3,2

Fünf benotete Einsätze: 4/ITA, 5/ITA, 4/POR, 2/LUX, 1/SVK

Platz 11 (geteilt): David Raum

Durchschnittsnote: 3,25

Acht benotete Einsätze: 4/ITA, 4/FRA, 4/SVK, 2/NIR, 2/LUX, 3/NIR, 4/LUX, 3/SVK

Platz 11 (geteilt): Nadiem Amiri

Durchschnittsnote: 3,25

Vier benotete Einsätze: 4/ITA, 3/ITA, 4/SVK, 2/NIR

Platz 11 (geteilt): Waldemar Anton

Durchschnittsnote: 3,25

Vier benotete Einsätze: 4/POR, 3/NIR, 2/LUX, 4/LUX

Platz 14: Serge Gnabry

Durchschnittsnote: 3,29

Sieben benotete Einsätze: 4/POR, 5/SVK, 3/NIR, 1/LUX, 4/NIR, 4/LUX, 2/SVK

Platz 15: Florian Wirtz

Durchschnittsnote: 3,38

Acht benotete Einsätze: 3/POR, 4/FRA, 5/SVK, 2/NIR, 3/LUX, 4/NIR, 4/LUX, 2/SVK

Platz 16: Karim Adeyemi

Durchschnittsnote: 3,67

Sechs benotete Spiele: 3/ITA, 3/POR, 4/FRA, 4/SVK, 3/LUX, 5/NIR

Platz 17 (geteilt): Antonio Rüdiger

Durchschnittsnote: 3,75

Vier benotete Spiele: 2/ITA, 3/ITA, 6/SVK, 4/NIR

Platz 17 (geteilt): Pascal Groß

Durchschnittsnote: 3,75

Vier benotete Spiele: 4/ITA, 4/ITA, 3/FRA, 4/NIR

Platz 19: Jonathan Tah

Durchschnittsnote: 3,89

Neun benotete Spiele: 4/ITA, 4/ITA, 5/POR, 4/FRA, 5/SVK, 2/LUX, 4/NIR, 4/LUX, 3/SVK

Article Image Media
© Eibner

Platz 20 (geteilt): Maximilian Mittelstädt

Durchschnittsnote: 4,0

Vier benotete Spiele: 3/ITA, 4/POR, 4/FRA, 5/SVK

Platz 20 (geteilt): Robin Koch

Durchschnittsnote: 4,0

Drei benotete Spiele: 4/POR, 5/FRA, 3/NIR

Spieler mit weniger als drei benoteten Spielen

Neben den bislang gelisteten 21 Spielern, wurden in diesem Länderspieljahr 16 weitere Akteure benotet. Da sie aber in höchstens zwei Spielen eine Note bekamen, werden sie mangels Vergleichbarkeit nicht in die Wertung genommen.

Bei diesen Spielern handelt es sich um:

Jamal Musiala (2 benotete Spiele, Durchschnittsnote: 2,5)
Jonathan Burkhardt (2 benotete Spiele, Durchschnittsnote: 3,5)
Tim Kleindienst (2 benotete Spiele, Durchschnittsnote: 2)
Jamie Leweling (2 benotete Spiele, Durchschnittnote: 3,5)
Angelo Stiller (2 benotete Spiele, Durchschnittnote: 3,5)
Marc-Andre ter-Stegen (2 benotete Spiele, Durchschnittnote: 2)
Robin Gosens (1 benotetes Spiel, Durchschnittsnote: 5)
Niclas Füllkrug (2 benotete Spiele, Durchschnittnote: 4)
Deniz Undav (1 benotetes Spiel, Durchschnittnote: 4)
Tom Bischof (1 benotetes Spiel, Durchschnittnote: 3)
Thilo Kehrer (2 benotete Spiele, Durchschnittnote: 4)
Nnamdi Collins (1 benotetes Spiele, Durchschnittnote: 6)
Kevin Schade (1 benotetes Spiel, Durchschnittnote: 3)
Malick Thiaw (1 benotetes Spiel, Durchschnittnote: 3)
Nathaniel Brown (1 benotetes Spiel, Durchschnittnote: 3)
Assan Ouedraogo (1 benotetes Spiel, Durchschnittnote: 2)

