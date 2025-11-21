dfb-team
DFB-Team: Das Jahreszeugnis der Nationalspieler - Ridle Baku ganz vorn, Jonathan Tah weit hinten
- Veröffentlicht: 21.11.2025
- 10:53 Uhr
- Tobias Wiltschek
Inhalt
- DFB-Team: Leon Goretzka als einziger Spieler in allen zehn Spielen benotet
- Platz 1: Ridle Baku
- Platz 2 (geteilt): Oliver Baumann
- Platz 2 (geteilt): Nico Schlotterbeck
- Platz 4 (geteilt): Joshua Kimmich
- Platz 4 (geteilt): Maximilian Beier
- Platz 6: Aleksandar Pavlovic
- Platz 7: Leon Goretzka
- Platz 8: Felix Nmecha
- Platz 9: Nick Woltemade
- Platz 10: Leroy Sane
- Platz 11 (geteilt): David Raum
- Platz 11 (geteilt): Nadiem Amiri
- Platz 11 (geteilt): Waldemar Anton
- Platz 14: Serge Gnabry
- Platz 15: Florian Wirtz
- Platz 16: Karim Adeyemi
- Platz 17 (geteilt): Antonio Rüdiger
- Platz 17 (geteilt): Pascal Groß
- Platz 19: Jonathan Tah
- Platz 20 (geteilt): Maximilian Mittelstädt
- Platz 20 (geteilt): Robin Koch
- Spieler mit weniger als drei benoteten Spielen
Trotz des erfolgreichen Abschlusses mit der Qualifikation für die WM 2026 erlebte die deutsche Nationalmannschaft ein durchwachsenes Länderspieljahr 2025. ran hat mithilfe der Durchschnitts-Noten der Nationalspieler ein Gesamt-Ranking erstellt.
Will man das Länderspieljahr der deutschen Nationalmannschaft 2025 bewerten, ist an der Slowakei kein Vorbeikommen.
Denn die Spiele gegen die Osteuropäer waren ein guter Gradmesser dafür, wie unterschiedlich die Leistungen der DFB-Kicker im gesamten Länderspieljahr waren: Da war zunächst die peinliche 0:2-Schlappe zu Beginn, aber auch das berauschende Ende der WM-Qualifikation beim 6:0 in Leipzig.
Auch die Auftritte in der Nations League im Frühjahr boten die gesamte Bandbreite: von einer famosen ersten Halbzeit im Viertelfinal-Rückspiel gegen Italien bis hin zur leblosen Vorstellung im Spiel um Platz drei gegen Frankreich.
Die Bilanz nach den reinen Zahlen fällt dementsprechend nüchtern aus: Von zehn Spielen gewann das DFB-Team sechs, verlor drei und spielte einmal unentschieden.
DFB-Team: Leon Goretzka als einziger Spieler in allen zehn Spielen benotet
Als einziger Nationalspieler in allen zehn Partien von ran benotet wurde Leon Goretzka vom FC Bayern. Insgesamt bekamen im abgelaufenen Länderspieljahr 37 Spieler Noten. 16 von ihnen wurden jedoch nur höchstens zweimal bewertet, weshalb sie aufgrund der mangelnden Vergleichbarkeit nicht im Ranking berücksichtigt wurden. Sie werden am Ende erwähnt.
Das ist die Rangliste der deutschen Nationalspieler, die in diesem Jahr von ran nach mindestens drei Länderspielen benotet wurden.
Platz 1: Ridle Baku
Durchschnittsnote: 2,33
Drei benotete Einsätze: 3/LUX, 2/LUX, 2/SVK
Platz 2 (geteilt): Oliver Baumann
Durchschnittsnote: 2,5
Acht benotete Einsätze: 1/ITA, 3/ITA, 3/SVK, 3/NIR, 2/LUX, 3/NIR, 3/LUX, 2/SVK
Platz 2 (geteilt): Nico Schlotterbeck
Durchschnittsnote: 2,5
Sechs benotete Einsätze: 3/ITA, 2/ITA, 2/LUX, 2/NIR, 3/LUX, 3/SVK
Platz 4 (geteilt): Joshua Kimmich
Durchschnittsnote: 2,67
Neun benotete Einsätze: 2/ITA, 1/ITA, 2/POR, 4/FRA, 5/SVK, 3/NIR, 1/LUX, 4/NIR, 2/SVK
DFB-Team - Joshua Kimmich schwärmt: "Kenne keinen wie Leroy Sane"
Platz 4 (geteilt): Maximilian Beier
Durchschnittsnote: 2,67
Drei benotete Einsätze: 2/NIR, 3/LUX, 3/NIR
Platz 6: Aleksandar Pavlovic
Durchschnittsnote: 2,8
Fünf benotete Einsätze: 3/POR, 2/LUX, 4/NIR, 3/LUX, 2/SVK
Platz 7: Leon Goretzka
Durchschnittsnote: 2,9
Zehn benotete Einsätze: 1/ITA, 1/ITA, 3/POR, 3/FRA, 5/SVK, 3/NIR, 3/LUX, 3/NIR, 5/LUX, 2/SVK
Platz 8: Felix Nmecha
Durchschnittsnote: 3,0
Drei benotete Einsätze: 3/POR, 3/LUX, 3/SVK
Platz 9: Nick Woltemade
Durchschnittnote: 3,13
Acht benotete Einsätze: 3/POR, 3/FRA, 5/SVK, 4/NIR, 3/LUX, 3/NIR, 2/LUX, 2/SVK
Platz 10: Leroy Sane
Durchschnittsnote: 3,2
Fünf benotete Einsätze: 4/ITA, 5/ITA, 4/POR, 2/LUX, 1/SVK
Platz 11 (geteilt): David Raum
Durchschnittsnote: 3,25
Acht benotete Einsätze: 4/ITA, 4/FRA, 4/SVK, 2/NIR, 2/LUX, 3/NIR, 4/LUX, 3/SVK
Platz 11 (geteilt): Nadiem Amiri
Durchschnittsnote: 3,25
Vier benotete Einsätze: 4/ITA, 3/ITA, 4/SVK, 2/NIR
Platz 11 (geteilt): Waldemar Anton
Durchschnittsnote: 3,25
Vier benotete Einsätze: 4/POR, 3/NIR, 2/LUX, 4/LUX
Platz 14: Serge Gnabry
Durchschnittsnote: 3,29
Sieben benotete Einsätze: 4/POR, 5/SVK, 3/NIR, 1/LUX, 4/NIR, 4/LUX, 2/SVK
Platz 15: Florian Wirtz
Durchschnittsnote: 3,38
Acht benotete Einsätze: 3/POR, 4/FRA, 5/SVK, 2/NIR, 3/LUX, 4/NIR, 4/LUX, 2/SVK
Platz 16: Karim Adeyemi
Durchschnittsnote: 3,67
Sechs benotete Spiele: 3/ITA, 3/POR, 4/FRA, 4/SVK, 3/LUX, 5/NIR
Platz 17 (geteilt): Antonio Rüdiger
Durchschnittsnote: 3,75
Vier benotete Spiele: 2/ITA, 3/ITA, 6/SVK, 4/NIR
Platz 17 (geteilt): Pascal Groß
Durchschnittsnote: 3,75
Vier benotete Spiele: 4/ITA, 4/ITA, 3/FRA, 4/NIR
Platz 19: Jonathan Tah
Durchschnittsnote: 3,89
Neun benotete Spiele: 4/ITA, 4/ITA, 5/POR, 4/FRA, 5/SVK, 2/LUX, 4/NIR, 4/LUX, 3/SVK
Platz 20 (geteilt): Maximilian Mittelstädt
Durchschnittsnote: 4,0
Vier benotete Spiele: 3/ITA, 4/POR, 4/FRA, 5/SVK
Platz 20 (geteilt): Robin Koch
Durchschnittsnote: 4,0
Drei benotete Spiele: 4/POR, 5/FRA, 3/NIR
Spieler mit weniger als drei benoteten Spielen
Neben den bislang gelisteten 21 Spielern, wurden in diesem Länderspieljahr 16 weitere Akteure benotet. Da sie aber in höchstens zwei Spielen eine Note bekamen, werden sie mangels Vergleichbarkeit nicht in die Wertung genommen.
Bei diesen Spielern handelt es sich um:
Jamal Musiala (2 benotete Spiele, Durchschnittsnote: 2,5)
Jonathan Burkhardt (2 benotete Spiele, Durchschnittsnote: 3,5)
Tim Kleindienst (2 benotete Spiele, Durchschnittsnote: 2)
Jamie Leweling (2 benotete Spiele, Durchschnittnote: 3,5)
Angelo Stiller (2 benotete Spiele, Durchschnittnote: 3,5)
Marc-Andre ter-Stegen (2 benotete Spiele, Durchschnittnote: 2)
Robin Gosens (1 benotetes Spiel, Durchschnittsnote: 5)
Niclas Füllkrug (2 benotete Spiele, Durchschnittnote: 4)
Deniz Undav (1 benotetes Spiel, Durchschnittnote: 4)
Tom Bischof (1 benotetes Spiel, Durchschnittnote: 3)
Thilo Kehrer (2 benotete Spiele, Durchschnittnote: 4)
Nnamdi Collins (1 benotetes Spiele, Durchschnittnote: 6)
Kevin Schade (1 benotetes Spiel, Durchschnittnote: 3)
Malick Thiaw (1 benotetes Spiel, Durchschnittnote: 3)
Nathaniel Brown (1 benotetes Spiel, Durchschnittnote: 3)
Assan Ouedraogo (1 benotetes Spiel, Durchschnittnote: 2)