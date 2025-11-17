Anzeige
Fußball

Deutschland bei WM 2026 dabei: Lostopf bei Auslosung für DFB-Team so gut wie fix

  • Aktualisiert: 18.11.2025
  • 23:23 Uhr
  • SID

Deutschland ist bei der WM 2026 dabei. Damit steht auch das Programm der kommenden Wochen und Monate fest.

Nach dem begeisternden 6:0 (4:0) beim Showdown um die WM-Qualifikation gegen die Slowakei fährt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zum 21. Mal zu einer Weltmeisterschaft. Und der deutliche Sieg gegen den Weltranglisten-46. hat die Ausgangslage für die DFB-Auswahl vor der Gruppenauslosung am 5. Dezember in Washington D.C. noch einmal verbessert.

Zwar wird der Weltverband FIFA die genauen Regularien für die Ziehung erst im Laufe dieser Woche festlegen. Doch das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit als eine von neun Mannschaften neben den drei Gastgebern USA, Mexiko und Kanada in Lostopf eins gesetzt sein.

U21-EM-Quali heute live: Georgien vs. Deutschland am 18.11. ab 17:30 Uhr

Die Spiele der U21 live auf Joyn.

Der Grund dafür ist, dass Deutschland in der Weltrangliste von Platz zehn in die Top neun vorrücken wird - auf Kosten Italiens, das am Sonntagabend zu Hause gegen Norwegen verloren hatte (1:4). Damit geht die DFB-Elf bei der XXL-Endrunde Favoriten wie Titelverteidiger Argentinien, Frankreich, England, Nations-League-Sieger Portugal oder Rekordweltmeister Brasilien zunächst aus dem Weg.

Auch ein unangenehmes Treffen mit einem der Gastgeber ist in diesem Szenario ausgeschlossen. Vor allem vor Mexiko war der Respekt groß, auch wegen der anspruchsvollen klimatischen Bedingungen vor Ort.

Programm bis zur WM steht fest

Mit dem direkten WM-Ticket steht auch das Programm bis zum Turnier weitgehend fest. Nach der Auslosung wird die DFB-Delegation vor Ort in den USA bleiben und die Quartierswahl zum Abschluss bringen.

DFB-Team: Leroy Sane "überragend" - Pavlovic feiert Rückkehrer

Dann wird der zweite Gegner für den Länderspiel-Doppelpack im März festgelegt. Zuletzt hatte die "Sport Bild" berichtet, dass es in Basel gegen die Schweiz gehen soll. Bereits bestätigt hatte der Deutsche Fußball-Bund vorbehaltlich eines Gruppenduells bei der WM das Treffen mit der Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire) am 30. März in Stuttgart.

Unmittelbar vor dem Turnier stehen zwei weitere Länderspiele auf dem Plan. Zunächst am 31. Mai in Mainz gegen Finnland, dann im Juni unmittelbar vor dem Endrundenstart vor Ort wohl gegen die USA.

