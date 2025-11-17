Deutschland bei WM 2026 dabei: Lostopf bei Auslosung für DFB-Team so gut wie fix

Anzeige

Der Grund dafür ist, dass Deutschland in der Weltrangliste von Platz zehn in die Top neun vorrücken wird - auf Kosten Italiens, das am Sonntagabend zu Hause gegen Norwegen verloren hatte (1:4). Damit geht die DFB-Elf bei der XXL-Endrunde Favoriten wie Titelverteidiger Argentinien, Frankreich, England, Nations-League-Sieger Portugal oder Rekordweltmeister Brasilien zunächst aus dem Weg. Auch ein unangenehmes Treffen mit einem der Gastgeber ist in diesem Szenario ausgeschlossen. Vor allem vor Mexiko war der Respekt groß, auch wegen der anspruchsvollen klimatischen Bedingungen vor Ort.

Programm bis zur WM steht fest Mit dem direkten WM-Ticket steht auch das Programm bis zum Turnier weitgehend fest. Nach der Auslosung wird die DFB-Delegation vor Ort in den USA bleiben und die Quartierswahl zum Abschluss bringen.

