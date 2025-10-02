Anzeige

Irvine sorgt mit "Palästina-Trikot" und Mode-Posts für Aufsehen Ein paar Gewitterwolken bezüglich St. Pauli und Irvine sollen bereits vor etwas längerer Zeit aufgezogen sein. Hintergrund dwar unter anderem ein Post auf Instagram, auf dem der Spieler ein Pseudo-Palästina-Trikot trug, welches eine stilisierte Elf erkennen ließ. Diese soll einen Staat "Palästina" und ein ausgelöschtes Israels symbolisieren. Antimemitismus-Vorwürfe gegen Irvine wurden laut, während andere lediglich eine humanitäre Unterstützung für die palästinensische Bevölkerung erkennen wollten. Die Verantwortlichen sollen irritiert darüber gewesen sein, dass Irvine im Nachgang nicht die Chance wahrnahm, mit den Antisemitismus-Vorwürfen in einer Medienrunde aufzuräumen. "Ich empfand die Vorwürfe als zutiefst beleidigend und verletzend", meinte er hingegen. Möglicherweise störte sich Born aber auch daran, dass Irvine nach einer Fußverletzung noch kein Pflichtspiel in dieser Saison bestreiten konnte. Auf seinem Instagram-Kanal geht es häufig um Mode-Fotos, die er gemeinsam mit seiner Frau postet. Beide haben eine eigene Mode-Kollektion und posieren gerne an St. Pauli-Standorten.

Unter einem solchen Post prangten auch die Kommentare von Born. Dies könnte also implizieren, dass Born das Gefühl hat, dass sich der Sportler mehr mit dem Thema Mode als dem Fußball und seinem Genesungsprozess beschäftigt.

"Wir appellieren eindringlich, sich im Sinne eines respektvollen und konstruktiven Interesses des gesamten FC St. Pauli zu verhalten. Schlammschlachten auf Social Media helfen niemandem – sie schaden allen", versucht der Bundesliga-Klub den Schaden zu minimieren und setzt dabei wohl auch eine kleine Spitze gegen Jemilla Pir.

