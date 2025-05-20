Das DFB-Team will im Spiel gegen die Slowakei das WM-Ticket buchen. Alle Entwicklungen rund um die WM-Qualifikation findet ihr im News-Ticker. Die deutsche Nationalmannschaft hat ein klares Ziel: Das direkte Ticket für die WM 2026 buchen. WM-Qualifikation: Deutschland vs. Slowakei heute ab 20:45 Uhr kostenlos streamen Joyn Dafür braucht das DFB-Team im abschließenden Gruppenspiel in der Qualifikation noch einen Punkt gegen die Slowakei in Leipzig.

Die will die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann nach dem 2:0-Sieg in Luxemburg im abschließenden Spiel gegen die Slowakei möglichst vermeiden. Denn es geht nicht nur um den Gruppensieg und das direkte Turnierticket - das DFB-Team könnte "noch Lostopf eins bei der Auslosung der WM-Gruppen" am 5. Dezember in Washington perfekt machen, wie Nagelsmann erklärte. "Dann können wir die Planungen für 2026 weiter vorantreiben und konkretisieren." ran begleitet die WM-Qualifikation im Ticker.

+++ 17. November: Entscheidung um Kimmich-Einsatz gegen die Slowakei gefallen +++ Kapitän Joshua Kimmich kehrt für das entscheidende WM-Qualifikationsspiel gegen die Slowakei in den Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zurück. Der Münchner steht nach seiner Kapselverletzung im Sprunggelenk für die Begegnung am Montagabend (20.45 Uhr) in Leipzig mit der Rückennummer 6 im Aufgebot von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Das gab der DFB laut "SID" bekannt. Deutschland - Slowakei heute: WM-Quali 2026 hier im kostenlosem Livestream & live im Free-TV sehen Kimmich hatte die Verletzung in der vergangenen Woche beim Training in Wolfsburg erlitten und das Qualispiel in Luxemburg (2:0) verpasst. Nagelsmann hatte sich schon vor dem Abschlusstraining am Sonntag optimistisch gezeigt. "Wer Joshua kennt, weiß, dass er ungern Nein zu diesem Spiel sagt. Daher gehe ich davon aus, dass er spielen kann", sagte der Bundestrainer. Ob Kimmich auch in der Startelf steht, ist aber noch offen. Außer Kimmich kehren auch Nico Schlotterbeck nach seiner Fußverletzung und Karim Adeyemi nach seiner Gelbsperre ins Aufgebot des viermaligen Weltmeisters zurück.

+++ 16. November: Nagelsmann gibt Update zu Kimmich und Schlotterbeck +++ Vor dem letzten WM-Qualispiel gegen die Slowakei gibt sich Bundestrainer Julian Nagelsmann zuversichtlich. "Die Mannschaft wirkt entschlossen und konzentriert. Klar, wenn wir jetzt schon durch wären, wäre es entspannt. Aber in so einem K. o.-Spiel liegt auch ein Reiz. Wir gehen davon aus, dass es ein gutes Spiel wird und wir gewinnen", sagte er bei der abschließenden Pressekonferenz. Man wolle aus dem Luxemburg-Spiel lernen. "Es gibt gewisse Parallelen. Wir haben ein paar grundsätzliche Dinge angesprochen. Auch wie wir uns als Mannschaft zeigen wollen. Wir sind gut vorbereitet", betonte er. Gegen Luxemburg musste Nagelsmann noch auf Joshua Kimmich und Nico Schlotterbeck verzichten. Beide könnten ins Team zurückkehren. Während Schlotterbeck wieder ganz normal trainieren konnte, bekam Kimmich am Sonntag noch etwas Ruhe. "Ob es klappt, können wir erst morgen entscheiden. Aber ich habe ja schon nach dem Luxemburg-Spiel gesagt, dass ich guter Dinge bin. Er muss ein gutes Gefühl haben. Aber ich gehe davon aus, dass er spielen kann", zeigte sich Nagelsmann zuversichtlich. Über Karim Adeyemi, der wegen illegalen Waffenbesitzes zu einer hohen Geldstrafe verurteilt wurde, wollte sich Nagelsmann vor dem so wichtigen Spiel in Leipzig nicht ausführlich äußern. DFB-Sportdirektor Rudi Völler und er selbst hätten mit dem BVB-Star gesprochen. "Wir werden uns nach dem Spiel mit der Thematik befassen. Vor so einem bedeutenden Spiel ist das Thema ein bisschen zu groß. Deshalb werde ich weitere Nachfragen nicht kommentieren", machte Nagelsmann klar.

+++ 15. November: Nagelsmann hofft auf Kimmich und Schlotterbeck +++ Einen Punkt braucht das DFB-Team noch, um sich für die WM 2026 zu qualifizieren. Damit das im Spiel gegen den direkten Konkurrenten Slowakei auch gelingt, hofft Bundestrainer Julian Nagelsmann auf das Comeback zweier angeschlagener Leistungsträger. "Das würde uns schon gut zu Gesicht stehen, wenn die beiden wieder auf dem Acker stehen könnten", sagte er über die möglichen Einsatzchancen von Kapitän Joshua Kimmich und Innenverteidiger Nico Schlotterbeck. Ob das Duo aber tatsächlich am Montagabend in Leipzig auflaufen kann, "muss man jetzt mal abwarten", sagte der Bundestrainer nach dem 2:0-Sieg in Luxemburg. Bei Schlotterbeck sei er "vorsichtig optimistisch", bei Kimmich hingegen "vorsichtig skeptisch." Der Bayern-Star hatte sich im Training am Mittwoch eine Kapselverletzung im rechten Sprunggelenk zugezogen. Kimmich sei bekanntlich zwar "superehrgeizig", so Nagelsmann. Man müsse aber schauen, "was im Rahmen der Vernunft möglich ist". Schlotterbeck war nach seiner Verletzung am rechten Fuß gegen Luxemburg ebenfalls nicht einsatzfähig, saß aber wie Kimmich zumindest schon mal auf der Bank.

+++ 13. November: Nagelsmann kündigt Baku als Kimmich-Ersatz an - Tah als Kapitän +++ "Bei Jo Kimmich ist die Entscheidung nach dem Ersatz sehr simple, Ridle Baku wird diese Rolle übernehmen. Er spielt jede Partie bei Leipzig und zumeist auch über die volle Distanz. Bei Schlotterbeck haben wir uns noch nicht eindeutig entschieden, wer ihn ersetzt", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann am Donnerstagabend bei der DFB-Pressekonferenz. Zudem bestätigte Nagelsmann auch, wer statt Kimmich in Luxemburg als Kapitän auflaufen wird. "Jonathan Tah wird ihn als Kapitän ersetzen", sagte der Bundestrainer, "wir haben vor der Nations League einen Mannschaftsrat nominiert. Da sind aktuell leider nicht mehr so viele Spieler davon übrig. Ein paar der Spieler sind nicht nominiert, einige verletzt. Jonathan Tah ist der Einzige davon, der morgen spielt. Das ist der eine Grund, warum er morgen Kapitän ist. Aber er hat es auch aufgrund seiner Leistung verdient. Zudem finde ich es auch von der Position interessant, weil er viel vom Spiel als Innenverteidiger vor sich sieht".

+++ 12. November: Manuel Neuer ist wieder Thema beim DFB +++ Über eine Rückkehr von Manuel Neuer in die Nationalmannschaft wurde zuletzt wieder häufiger spekuliert. Und nun soll sich auch der Keeper selbst mit dem Thema befassen wollen. Zuerst gilt es für Neuer aber, die Zukunft in München zu klären. Der Vertrag des 39-Jährigen läuft am Saisonende aus, die "Sport Bild" berichtet, dass sich die Verantwortlichen des FC Bayern eine Verlängerung wünschen. Hierzu hat Neuer noch keine Entscheidung getroffen: "Ich lasse mir Zeit über den Winter. Und dann kann man sprechen." Auch innerhalb des DFB sei man dem Bericht zufolge für eine Rückkehr des Weltmeisters von 2014 offen. Erste Gespräche mit der Nummer eins des FC Bayern hat DFB-Sportdirekt Rudi Völler offenbar schon geführt Doch zwei Kriterien seien wichtig, um ein Neuer-Comeback ermöglichen zu können: Marc-André ter Stegen sammelt nach seiner Verletzungsrückkehr beim FC Barcelona oder anderswo wenige bis keine Minuten und Nagelsmann muss dazu bereit sein, auf Neuer bezüglich eines Comebacks zuzugehen. Auch interessant: DFB-Team: Star vom FC Bayern verpasst Qualispiel zur WM 2026 in Luxemburg. Und: Hamburger SV: Nächster Rückschlag für HSV-Star - WM 2026 rückt in weiter Ferne

+++ 11. November: Hassnachrichten gegen Raum: "Scheinbar mit sich selbst unzufrieden" +++ Nach den Länderspielen im Oktober veröffentlichte David Raum Nachrichten aus den sozialen Medien, die ihn beschimpften und beleidigten. "Ich versuche es kurz zu halten: Ich wollte kein Mitleid. Ich wollte nur zeigen, dass es Leute gibt, die scheinbar selbst mit sich unzufrieden sind", erklärt der Linksverteidiger. Weiter: "Ich habe daraufhin aber auch Nachrichten bekommen, die mir sehr gut getan haben, aber das habe ich schnell abgehakt."

+++ 11. November: Baku hatte nie mit Nationalelf abgeschlossen +++ Für Ridle Baku war es beim letzten Lehrgang die erste Nominierung für die Nationalmannschaft seit etwa vier Jahren. Ob er eine Nominierung schon abgeschlossen hat? "Ich habe immer betont, dass man sich mit Leistungen zurückspielen kann. Ich hatte in Wolfsburg eine schwere Zeit und jetzt in Leipzig läuft es deutlich besser", sagt Baku. Beim Bundesligisten ist der Rechtsverteidiger Stammkraft.

+++ 10. November: Ouedraogo ersetzt verletzten Amiri +++ Julian Nagelsmann hat für den Showdown in der WM-Qualifikation den nächsten Teenager berufen. Der Leipziger Assan Ouedraogo (19) ersetzt im Aufgebot den Mainzer Nadiem Amiri, der wegen Adduktorenproblemen nicht zum Treffpunkt nach Wolfsburg reiste. "Es ist sehr schade, dass Nadiem für die beiden wichtigen Spiele ausfällt. Wir möchten seine Position im Kader gerne 1:1 nachbesetzen, deshalb haben wir uns für eine Nachnominierung von Assan Ouédraogo entschieden", sagte Nagelsmann und ergänzte: "Assan macht es aktuell sehr gut in der Bundesliga. Er ist ein junger Perspektivspieler, ähnlich wie Said El Mala, den wir gerne im Training sehen möchten."

+++ 10. November: Nagelsmann stellt Einsatz von Nico Schlotterbeck in Frage +++ Dass Nico Schlotterbeck der deutschen Nationalmannschaft in der Verteidigung behilflich sein kann, scheint nach momentanen Stand unwahrscheinlich. Der Dortmunder war beim 1:1-Unentschieden gegen den Hamburger SV mit Jordan Torunarigha zusammengeprallt, als er einen Ball klärte und hat dabei mit voller Härte einen Schlag auf den Fuß abbekommen. "Der Fuß ist über Nacht schon dick geworden. Da sieht es jetzt nicht ganz optimal aus, ehrlich gesagt. Aber da muss ich den Verlauf der Woche abwarten. Die Ärzte schauen schon drüber, aber ich hab noch keine Info gekriegt."

+++ 10. November: Said El Mala bekommt die Chance "sich zu zeigen" +++ Die Nominierung von Said El Mala sorgt immer noch für viel Gesprächsstoff. Auch Julian Nagelsmann äußerte sich in der heutigen Pressekonferenz zum Youngster. Er sei "kein Freund vom extrem frühen Hypen und Hochpushen". Den Jungen wie jetzt El Mala müsse bewusst sein, dass sie mit der ersten Nominierung nicht gleich ein "gestandener A-Nationalspieler" seien: "Ein Spieler muss klar verstehen, was seine Aufgabe ist." Beim 19-Jährigen sei es so, dass er "die Chance" habe, "sich im Training zu zeigen". Er müsse "spüren", wie sich die Youngster "bewegen" und ob sie "für das Turnier in Frage kommen", sagte Nagelsmann. Auch Lennart Karl muss erst beweisen, dass er ein potenzieller Kandidat sein kann: "Er hat noch kein U21-Spiel, sprich er muss sich da auch erstmal beweisen auf Nationalmannschaftsebene und was erwarte ich da? Dass er Antonio Di Salvo zwei Siege beschert, nicht alleine, sondern mit seiner anderen Mitspielern natürlich. Aber dass er da die prägende Rolle auch spielen kann, die er glaube ich für sich selbst auch beansprucht und die ein Spieler von Bayern München auch beanspruchen kann und dann auch erfüllen muss." Andere Youngsters wie Assan Ouédraogo oder Nicolò Tresoldi werden beobachtet und seien für die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada in sieben Monaten "in der Verlosung" und könnten in den Turnierkader "reinrutschen", sagte der Bundestrainer.

+++ 10. November: Nagelsmann stellt Sane ein Ultimatum +++ Julian Nagelsmann stellte sich vor dem Duell der Nationalmannschaft gegen Luxemburg und Slowakei den Fragen den Journalisten. Auch die Personalie Sane ist wieder ein Thema. Er erklärte, dass Sane ein Spieler sei, "der alles kann". Nicht nur in der Nationalmannschaft verlangt Nagelsmann eine Leistungssteigerung, auch bei Galatasaray muss die Leistung stimmen, um sich für zukünftige Länderspiele verfügbar zu machen. Da es an Alternativen auf Sanes Position mangelt, bekommt der Galatasaray-Spieler noch eine weitere Chance. Doch viel Raum für Fehler hat der 29-Jährige nicht mehr: "Leroy weiß, was gefragt ist und er weiß auch, dass es nicht mehr viele unzählige Chancen gibt, sich auf Nationalmannschaftsebene zumindest unter meiner Führung zu beweisen. Das habe ich ihm auch so offen gesagt." Sane hat 70 Länderspiele bestritten (14 Tore) und ist für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele in Luxemburg am Freitag (20.45 Uhr/RTL) und drei Tage später in Leipzig gegen die Slowakei (20.45 Uhr/ZDF) erstmals seit Juni wieder dabei. "Vom Profil her bringt er alles mit, was wir auf der Position brauchen", sagte Nagelsmann: "Deswegen hat er jetzt die Chance. Seine Quote und seine Leistungen waren deutlich verbessert als zu Beginn, sowohl in der Süper Lig, als auch in der Champions League. Aber er hat da schon noch Schritte zu gehen, dass es noch besser wird - hier und im Verein."

+++ 6. November: Hoeneß verwundert über Nagelsmann +++ Dass Angelo Stiller im Aufgebot fehlt, sorgte bei seinem Klub für Kritik. VfB-Trainer Sebastian Hoeneß und die Verantwortlichen waren "sehr überrascht", wie er bei RTL verriet. Er wisse auch nicht, wie Nagelsmann diese Entscheidung begründe. "Ich kann nur für Angelo sprechen", sagte Hoeneß: "Er ist für uns der zentrale Spieler und ein Faktor, warum wir in der Bundesliga auf Platz vier stehen." Aus diesem Grund habe ihn die Nichtberücksichtigung "ziemlich verwundert".

+++ 6. November: El Malas Berufung sorgt für Euphorie +++ Shootingstar Said El Mala hat voller Freude und mit Stolz auf die überraschende Nominierung durch Bundestrainer Julian Nagelsmann reagiert. "Ich bin sehr, sehr glücklich darüber, dass ich für die A-Nationalmannschaft nominiert wurde. Das ist eine tolle Belohnung für die harte Arbeit und ich bin stolz darauf, Köln im Nationaltrikot zu repräsentieren", sagte der Offensivspieler des 1. FC Köln am Donnerstag. Kölns Sportdirektor Thomas Kessler bezeichnete El Malas Berufung "als Ergebnis harter Arbeit". Die Entwicklung des 19-Jährigen sei seit seinem Wechsel zum FC "sehr positiv und zeigt, wie zielstrebig er seinen Weg verfolgt", betonte Kessler und fügte mit Blick auf den Hype um den Jungstar an: "Gleichzeitig bleibt es eine Momentaufnahme, die ihm die Möglichkeit gibt, auf höchstem Niveau wertvolle Erfahrungen zu sammeln und sich im Kreise der besten deutschen Spieler zu zeigen."

+++ 6. November: Das Aufgebot im Überblick +++ Das Aufgebot im Überblick: TOR: Noah Atubolu (SC Freiburg), Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Finn Dahmen (FC Augsburg), Alexander Nübel (VfB Stuttgart) DEFENSIVE: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Ridle Baku (RB Leipzig), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Joshua Kimmich (Bayern München), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlović (Bayern München), David Raum (RB Leipzig), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern München), Malick Thiaw (Newcastle United) OFFENSIVE: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Nadiem Amiri (FSV Mainz 05), Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt), Said El Mala (1. FC Köln), Serge Gnabry (Bayern München), Leon Goretzka (Bayern München), Jamie Leweling (VfB Stuttgart), Leroy Sané (Galatasaray Istanbul), Kevin Schade (FC Brentford), Florian Wirtz (FC Liverpool), Nick Woltemade (Newcastle United)

+++ 6. November: Nagelsmann nominiert Kölns Shootingstar El Mala +++ Mit Jungstar Said El Mala und Rückkehrer Leroy Sané will Bundestrainer Julian Nagelsmann das direkte WM-Ticket lösen. Neben dem 19-jährigen Kölner Neuling El Mala und Türkei-Legionär Sané steht auch Rückkehrer Malick Thiaw im 25-köpfigen Aufgebot für die abschließenden Duelle in der WM-Qualifikation in Luxemburg (14. November) und mit der Slowakei (17. November) in Leipzig. Angeführt wird das Aufgebot von Kapitän Joshua Kimmich und Spielmacher Florian Wirtz. Keine Berücksichtigung mehr fanden Robert Andrich, Robin Koch, Angelo Stiller und Maximilian Beier. Weiter nicht dabei sind Spieler wie Robin Gosens oder Deniz Undav.