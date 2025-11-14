Anzeige

Italien verpasst die direkte WM-Quali Der viermalige Weltmeister hat die direkte Qualifikation für das Turnier verpasst, verlor zuletzt mit 1:4 gegen Norwegen. Die Squadra Azzurra muss also im Playoff-Turnier Ende März 2026 ran! Dann spielen 16 Mannschaften in vier Mini-Turnieren - jeweils mit Halbfinale und Finale - die letzten WM-Teilnehmer aus Europa aus. Formschwankung reloaded: Gnabry steht vor entscheidenden Wochen

DFB-Team: Duo vor Comeback im "Endspiel" ums WM-Ticket Mit dabei: die zwölf Gruppenzweiten der WM-Quali und die vier besten Gruppensieger aus der Nations League. Als Zweiter der Gruppe A wäre Deutschland gesetzt. Klingt komplizierter, als es am Ende ist. Und trotzdem würde man dieses Szenario am liebsten vermeiden. Das Gute: Deutschland hat sein Schicksal in der eigenen Hand.

