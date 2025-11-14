Nationalmannschaft
WM-Qualifikation: Verpasst das DFB-Team die WM 2026? So real ist die Gefahr vor dem "Endspiel" gegen die Slowakei
Im letzten Spiel der WM-Qualifikation geht es für die deutsche Nationalmannschaft um Alles. Dabei hält das Team von Julian Nagelsmann alle Trümpfe in der Hand.
Von Tobias Hlusiak
Die Sinne sind geschärft.
"Wir dürfen uns keinen Ausrutscher mehr erlauben, diesen haben wir uns schon genehmigt", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann mit ernster Miene bereits vor dem knappen 2:0-Sieg gegen Luxemburg.
Im letzten Spiel der Qualifikation gegen die Slowakei am Abend (ab 20:45 Uhr im Liveticker) soll der finale Schritt in Richtung Teilnahme bei der WM im kommenden Jahr gemacht werden.
Die Sinne sind nach dem kapitalen Quali-Fehlstart in der Slowakei ohnehin geschärft.
Auch weil andere Top-Nationen ebenfalls Probleme haben. So wie Italien.
Italien verpasst die direkte WM-Quali
Der viermalige Weltmeister hat die direkte Qualifikation für das Turnier verpasst, verlor zuletzt mit 1:4 gegen Norwegen.
Die Squadra Azzurra muss also im Playoff-Turnier Ende März 2026 ran!
Dann spielen 16 Mannschaften in vier Mini-Turnieren - jeweils mit Halbfinale und Finale - die letzten WM-Teilnehmer aus Europa aus.
Mit dabei: die zwölf Gruppenzweiten der WM-Quali und die vier besten Gruppensieger aus der Nations League. Als Zweiter der Gruppe A wäre Deutschland gesetzt.
Klingt komplizierter, als es am Ende ist. Und trotzdem würde man dieses Szenario am liebsten vermeiden. Das Gute: Deutschland hat sein Schicksal in der eigenen Hand.
Deutschland darf bloß nicht verlieren
"Wir sind nicht abhängig von anderen Ergebnissen, nur von unserer eigenen Leistung", sagte Nagelsmann vor dem Spiel beim krassen Außenseiter Luxemburg, den man im ersten Duell vor knapp einem Monat mit 4:0 besiegte.
Trotz der Niederlage in der Slowakei vor etwas mehr als zwei Monaten, steht die Nationalmannschaft nach fünf von sechs Spieltagen mit zwölf Punkten und einer Tordifferenz von +7 auf Platz eins. Die Slowaken (ebenfalls zwölf Zähler, +4) lauern dahinter.
Da am Ende die Tordifferenz und nicht der direkte Vergleich zählt, würde der DFB-Elf im Spiel gegen die Slowakei ein Unentschieden für die WM-Qualifikation reichen.
Bei einer Niederlage gegen die Slowaken müsste Deutschland eine Extra-Runde in den Playoffs drehen. Ein Umstand, den Nagelsmann und Co. wohl gerne verhindern würden.