Nachdem Shootingstar Said El Mala zuletzt bei der A-Nationalmannschaft nicht zu seinem Debüt kam, könnte er nun die deutsche U21 in der EM-Qualifikation verstärken.

Die deutsche Nationalmannschaft kämpft am Montagabend in Leipzig gegen die Slowakei (ab 20:45 Uhr im Liveticker) um den Gruppensieg und damit die fixe Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko.

Dabei verzichtet Bundestrainer Julian Nagelsmann wohl auf Kölns Shootingstar Said El Mala. Der Kölner kam zuletzt beim 2:0 (0:0)-Sieg in Luxemburg nicht zum Einsatz, nachdem er zuvor erstmals für die A-Nationalmannschaft nominiert wurde.

Wie nun der "Kölner Stadtanzeiger" berichtet, wird der 19-jährige El Mala auch in Leipzig nicht sein A-Länderspieldebüt feiern, sondern soll zur U21 abgestellt werden.

Diese spielt ebenfalls am Montag in der EM-Qualifikation auswärts in Georgien (ab 17:30 Uhr LIVE im kostenlosen Stream auf Joyn).