fussball
Real Madrid ändert seinen Stadionnamen vor dem Gastspiel der NFL
- Veröffentlicht: 15.11.2025
- 16:04 Uhr
- Tobias Wiltschek
Vor dem NFL-Spiel zwischen den Miami Dolphins und den Washington Commanders ändert Real Madrid den Namen des Stadions. Der Schritt ist Teil einer umfassenden Marketingstrategie.
Madrid ist an diesem Wochenende ausnahmsweise nicht der Nabel der Fußball-Welt, sondern Teil des NFL-Kosmos.
Bevor die Miami Dolphins am Sonntag (ab 15:30 Uhr im Liveticker) auf die Washington Commanders treffen, sorgen die "Königlichen" aber noch mit einer ganz anderen Nachricht für Aufmerksamkeit.
Denn ihr Stadion, in dem das NFL-Spektakel steigt, heißt offiziell nun nicht mehr Estadio Santiago Bernabeu, sondern nur noch Bernabeu.
- NFL kommt nach Madrid: Zwei Dolphins-Anführer spielen in Spanien um ihre Zukunft
- Champions League: Benfica-Profi gibt Verbreitung von Sex-Video zu - bis zu zwei Jahre Haft möglich
- Erkenntnisse zum DFB-Sieg in Luxemburg: Nick Woltemade ist angekommen, aber viele Baustellen bleiben
Wie die spanische Sportzeitung "As" mit Verweis auf Vereinsquellen berichtet, ist diese Änderung Teil einer umfassenderen Marketingstrategie, die darauf abzielt, ein modernes, globales Image in neuen Märkten zu vermitteln.
Teil dieser neuen Ausrichtung ist auch ein neues Logo des Stadions, das erst vor wenigen Jahren komplett modernisiert wurde. Das neue Logo, das auch schon den Internetauftritt von Real ziert, soll das Stadion als multifunktionalen Komplex noch mehr zu einer eigenständigen Marke werden lassen.
Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn
Real Madrid spielt seit 78 Jahren im Bernabeu
Die Arena ist seit 1947 die Heimat von Real Madrid und wurde nach dem früheren Spieler und Funktionär des Klubs benannt. Santiago Bernabeu war zwischen 1953 und 1978 Präsident von Real.
In seine Amtszeit fiel der Aufstieg des Klubs zur europäischen Großmacht. Die Blancos gewannen von 1956 bis 1960 die ersten fünf Ausgaben des damals neu gegründeten Europapokals der Landesmeister, dem Vorgängerwettbewerb der Champions League.