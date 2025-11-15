Anzeige
Real Madrid ändert seinen Stadionnamen vor dem Gastspiel der NFL

  • Veröffentlicht: 15.11.2025
  • 16:04 Uhr
  • Tobias Wiltschek

Vor dem NFL-Spiel zwischen den Miami Dolphins und den Washington Commanders ändert Real Madrid den Namen des Stadions. Der Schritt ist Teil einer umfassenden Marketingstrategie.

Von Tobias Wiltschek

Madrid ist an diesem Wochenende ausnahmsweise nicht der Nabel der Fußball-Welt, sondern Teil des NFL-Kosmos.

Bevor die Miami Dolphins am Sonntag (ab 15:30 Uhr im Liveticker) auf die Washington Commanders treffen, sorgen die "Königlichen" aber noch mit einer ganz anderen Nachricht für Aufmerksamkeit.

Denn ihr Stadion, in dem das NFL-Spektakel steigt, heißt offiziell nun nicht mehr Estadio Santiago Bernabeu, sondern nur noch Bernabeu.

Wie die spanische Sportzeitung "As" mit Verweis auf Vereinsquellen berichtet, ist diese Änderung Teil einer umfassenderen Marketingstrategie, die darauf abzielt, ein modernes, globales Image in neuen Märkten zu vermitteln.

Teil dieser neuen Ausrichtung ist auch ein neues Logo des Stadions, das erst vor wenigen Jahren komplett modernisiert wurde. Das neue Logo, das auch schon den Internetauftritt von Real ziert, soll das Stadion als multifunktionalen Komplex noch mehr zu einer eigenständigen Marke werden lassen.

Real Madrid spielt seit 78 Jahren im Bernabeu

Die Arena ist seit 1947 die Heimat von Real Madrid und wurde nach dem früheren Spieler und Funktionär des Klubs benannt. Santiago Bernabeu war zwischen 1953 und 1978 Präsident von Real.

In seine Amtszeit fiel der Aufstieg des Klubs zur europäischen Großmacht. Die Blancos gewannen von 1956 bis 1960 die ersten fünf Ausgaben des damals neu gegründeten Europapokals der Landesmeister, dem Vorgängerwettbewerb der Champions League.

