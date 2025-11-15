Real Madrid ändert seinen Stadionnamen vor dem Gastspiel der NFL

Vor dem NFL-Spiel zwischen den Miami Dolphins und den Washington Commanders ändert Real Madrid den Namen des Stadions. Der Schritt ist Teil einer umfassenden Marketingstrategie.

Von Tobias Wiltschek

Madrid ist an diesem Wochenende ausnahmsweise nicht der Nabel der Fußball-Welt, sondern Teil des NFL-Kosmos.

Bevor die Miami Dolphins am Sonntag (ab 15:30 Uhr im Liveticker) auf die Washington Commanders treffen, sorgen die "Königlichen" aber noch mit einer ganz anderen Nachricht für Aufmerksamkeit.

Denn ihr Stadion, in dem das NFL-Spektakel steigt, heißt offiziell nun nicht mehr Estadio Santiago Bernabeu, sondern nur noch Bernabeu.

Wie die spanische Sportzeitung "As" mit Verweis auf Vereinsquellen berichtet, ist diese Änderung Teil einer umfassenderen Marketingstrategie, die darauf abzielt, ein modernes, globales Image in neuen Märkten zu vermitteln.

Teil dieser neuen Ausrichtung ist auch ein neues Logo des Stadions, das erst vor wenigen Jahren komplett modernisiert wurde. Das neue Logo, das auch schon den Internetauftritt von Real ziert, soll das Stadion als multifunktionalen Komplex noch mehr zu einer eigenständigen Marke werden lassen.