DFB-Team: Nick Woltemade reist an, auch Kevin Schade kommt

Nationalspieler Nick Woltemade wird am späten Dienstagabend im Teamquartier der Nationalmannschaft in Herzogenaurach erwartet.

Der Angreifer vom englischen Premier-League-Klub Newcastle United, der bislang vier Länderspiele absolviert hat, hatte am Montag wegen eines grippalen Infekts zunächst nicht zum DFB-Team reisen können.

Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) weiter mitteilte, ist allerdings noch offen, wann Woltemade ins Mannschaftstraining einsteigen kann.

Aus England reist zudem Angreifer Kevin Schade vom FC Brentford an. Weil Jamie Leweling vom VfB Stuttgart Adduktorenprobleme plagen, nominierte Bundestrainer Julian Nagelsmann den viermaligen Nationalspieler am Dienstag zusätzlich für die WM-Qualifikationsspiele gegen Luxemburg (Freitag ab 20.45 Uhr im Livestream auf Joyn) und Nordirland (Montag ab 20.45 Uhr im Liveticker) nach. Schade wird ebenfalls am späten Dienstagabend im Home Ground von DFB-Partner adidas erwartet.

Mit Schade und dem ebenfalls nachnominierten Torhüter Noah Atubolu vom SC Freiburg umfasst Nagelsmanns Kader jetzt 26 Spieler. Einziger Neuling bleibt der Frankfurter Nathaniel Brown.