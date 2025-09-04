Anzeige
Fußball

DFB-Team: Nnamdi Collins feiert Debüt - Niclas Füllkrug fällt aus

  • Aktualisiert: 04.09.2025
  • 20:03 Uhr
  • SID

Zum Auftakt der WM-Qualifikation in der Slowakei feiert Frankfurts Nnamdi Collins sein DFB-Debüt. Niclas Füllkrug hingegen muss komplett passen.

Julian Nagelsmann setzt beim Aufbruch zur langen Reise zum erträumten fünften Stern bei der WM 2026 auf einen Debütanten.

Der Bundestrainer lässt im ersten Qualifikationsspiel in Bratislava gegen die Slowakei (20.45 Uhr im Liveticker) den Frankfurter Nnamdi Collins beginnen. Der 21-Jährige rückt auf die rechte Abwehrseite, die nach der Rückversetzung von Joshua Kimmich ins Mittelfeld freigeworden ist.

Im Tor vertritt wie angekündigt Oliver Baumann den abermals verletzten Marc-André ter Stegen. Neben Collins bilden Rückkehrer Antonio Rüdiger und Jonathan Tah das Abwehrzentrum, links verteidigt Maximilian Mittelstädt.

Sechser Kimmich bekommt den Stuttgarter Angelo Stiller zur Seite gestellt, der ebenfalls aufgebotene Leon Goretzka dürfte demnach offensiver agieren. Die Außen Serge Gnabry und Florian Wirtz sollen Stürmer Nick Woltemade zuliefern. Dessen Konkurrent Niclas Füllkrug steht laut DFB "wegen leichter muskulärer Beschwerden" nicht zur Verfügung.

Die deutsche Aufstellung: Baumann - Collins, Tah, Rüdiger, Mittelstädt - Kimmich, Stiller - Gnabry, Goretzka, Wirtz - Woltemade. - Trainer: Nagelsmann

