WM-Qualifikation

Nordirland vs. Deutschland live: WM-Qualifikation im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • Veröffentlicht: 11.10.2025
  • 11:19 Uhr
Bundestrainer Julian Nagelsmann
Bundestrainer Julian Nagelsmann© AFP/SID/INA FASSBENDER

Die deutsche Nationalmannschaft trifft im vierten Spiel der WM-Qualifikation auf Nordirland. Hier läuft die Partie im Free-TV und Livestream.

Nachdem es bei der deutschen Nationalmannschaft zuletzt etwas gekriselt hatte, zeigte sich das Team von Julian Nagelsmann gestern wieder von seiner souveränen Seite.

Zwar spielte die Mannschaft nur gegen den Fußballzwerg Luxemburg, ließ aber nichts anbrennen und entschied das Spiel souverän mit 4:0 für sich. Die Torschützen waren Doppelpacker Joshua Kimmich, David Raum und Serge Gnabry.

Als Nächstes steht das Rückspiel gegen Nordirland an. Das Hinspiel hatte die DFB-Elf nur wenig überzeugend mit 3:1 für sich entschieden.

Nordirland vs. Deutschland live im Free-TV, Stream und Ticker: Wann ist das WM-Qualifikations-Spiel?

  • Spiel: Nordirland vs. Deutschland
  • Wettbewerb: WM-Qualifikation (4. Spieltag in Gruppe A)
  • Datum: 13. Oktober 2025
  • Uhrzeit: 20:45 Uhr
  • Austragungsort: Windsor Park (Belfast)
WM-Qualifikation live: Läuft Nordirland - Deutschland im Free-TV?

Ja, die Partie Nordirland - Deutschland läuft live im Free-TV. Die ARD, das ZDF und RTL teilen sich die Rechte an den deutschen Quali-Spielen.

Das Match gegen Nordirland wird von RTL gezeigt. Die Übertragung beginnt 30 Minuten vor dem Anpfiff um 20:15 Uhr.

Nordirland gegen Deutschland: Die WM-Qualifikation im Livestream verfolgen

Der Streaming-Anbieter RTL+ überträgt das Spiel im Livestream. Dafür ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

WM-Qualifikation: Wo gibt's einen Ticker zum Deutschland-Spiel gegen Nordirland?

Einen Ticker zu Deutschland vs. Nordirland gibt es wie üblich auf ran.de.

Nordirland vs. Deutschland live: Alle Infos zur Übertragung des WM-Qualifikations-Match

  • Begegnung: Nordirland vs. Deutschland
  • Datum und Uhrzeit: 13. Oktober 2025; 20:45 Uhr
  • Trainer: Michael O'Neill (Nordirland), Julian Nagelsmann (Deutschland)
  • Free-TV: RTL
  • Pay-TV: -
  • Livestream: RTL+
  • Liveticker: ran.de
