WM-Qualifikation: Deutschland feiert Pflichtsieg gegen Luxemburg - die Noten der DFB-Stars

Deutschland siegt in der WM-Qualifikation ohne Probleme gegen Luxemburg. ran hat die DFB-Stars benotet. Aus Sinsheim berichtet Tobias Hlusiak Die deutsche Nationalmannschaft hat in der WM-Qualifikation einen souveränen Sieg gegen Luxemburg eingefahren. Beim 4:0 (3:0) profitierte das DFB-Team allerdings auch von einer frühen Roten Karte. Trotzdem sorgten David Raum (12.), der diesmal auf rechts verteidigende Kapitän Joshua Kimmich (21., Handelfmeter/50.) und Serge Gnabry (48.) für einen wichtigen "Dreier" im dritten Gruppenspiel. Pflicht erfüllt: DFB-Team schlägt dezimiertes Luxemburg

WM-Qualifikation live: Gruppen, Deutschland-Partien, Termine und die qualifizierten Teams Durch den Sieg der Nordiren im Parallelspiel gegen die Slowakei belegt das DFB-Team aufgrund des besten Torverhältnisses nun erstmals an der Spitze der Gruppe A. Nordirland und die Slowakei folgen punktgleich. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich sicher für die WM-Endrunde 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. ran hat die deutschen Spieler benotet.

Anzeige

Anzeige

Oliver Baumann Der Hoffenheimer erlebt in seinem Heimstadion einen geruhsamen Abend. Luxemburg findet offensiv kaum statt. Hält nach 14 Minuten einen Ball. Ansonsten viele Stretchübungen in der Nähe der Mittellinie. Im siebten Länderspiel zum dritten Mal zu Null. ran-Note: 2

Anzeige

Anzeige

Joshua Kimmich Spielt eine Art Rechtsverteidiger-Spielmacher-Kreuzung und taucht eigentlich überall auf. So auch in Abschlusspositionen. Weil sein erster Schuss (4.) noch pariert wird, trifft er halt per Elfer (21.) und per Abstauber nach einer Ecke (51.). Absoluter Chef auf dem Platz und Metronom des deutschen Spiels. ran-Note: 1

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

© Eibner

Jonathan Tah Sehr umsichtig im Gegenpressing und mit gutem Timing in vielen Kopfballduellen. Mit seinem Partner Schlotterbeck in der hinteren Mitte meist als erste Ballverteiler im Angriffsspiel in Aktion. Es kommen wieder arbeitsreichere Tage. ran-Note: 2

Anzeige

Nico Schlotterbeck Der DFB-Rückkehrer rückt gleich in die Startelf. Bekommt 45 Minuten, bevor er von Anton ersetzt wird. Die nutzt er, um gewohnt solide mit und gegen den Ball auf sich aufmerksam zu machen. Gelungene Rückkehr. ran-Note: 2

Anzeige

David Raum Nach Mittelstädts Nichtberücksichtigung erste Wahl auf der linken Schiene. Tritt gleich in Erscheinung, weil er per (T)Raum-Freistoß zur Führung (12.) trifft. Eine weitere Riesenchance (32.) lässt der Leipziger aus. Bei einigen Flanken und Pässen in den Rückraum zu ungenau. ran-Note: 2

Anzeige

Leon Goretzka Darf im siebten Länderspiel des Jahres zum sechsten Mal von Beginn an ran. Spielt – anders als in der Slowakei – den bewährten Part auf der Acht. Passabel im Kombinationsspiel in engen Räumen. In seinen Abschlussaktionen ohne Fortune. ran-Note: 3

Anzeige

Anzeige

Aleksandar Pavlovic Sowohl Staubsauger als auch Ballverteiler im Zentrum. Macht ein ordentliches Spiel. Weil er viele Pässe spielt, sind natürlich auch ein paar dabei, die nicht den Mitspieler finden – geschenkt. Für den Mann vom FC Bayern ein wichtiges Spiel, um auch in der Nationalmannschaft nach einigen Fehlzeiten wieder Rhythmus aufzunehmen. ran-Note: 2

Florian Wirtz Wie auch im Verein sehr umtriebig. Immer wieder in gefährlichen Räumen am Ball, ohne allerdings den letzten Punch in seinen Aktionen zu entwickeln. Ab und zu kommt auch Pech dazu, wie in der 62. Minute, als sein direkter Freistoß an den Pfosten klatscht. ran-Note: 3

Anzeige

Anzeige

Serge Gnabry Saustarkes Spiel des Bayern-Stars. Offensiv überall zu finden, strahlt der 29-Jährige durchgehend Gefahr aus. Sein vermeintlicher Führungstreffer (4.) wird zurückgenommen. Trotzdem macht er sein Tor nach starker Einzelleistung (48.). Setzt auch defensive Zeichen und hat sich festgespielt in der Startelf. ran-Note: 1

Karim Adeyemi Nach zuletzt tollen Leistungen für Borussia Dortmund gleich in der deutschen Startelf. Beackert die rechte Seite im Verbund mit Kimmich. Deutet seine Gefährlichkeit immer wieder an, kommt aber gegen einen tiefstehenden Gegner nicht oft genug ins Tempo und bleibt so ohne direkte Torbeteiligung. Nach 62 Minuten hat er Feierabend. ran-Note: 3

Anzeige

© Michael Weber

Nick Woltemade Der Stürmer wartet weiter auf sein erstes Tor im Dress der A-Nationalmannschaft. Auch gegen Luxemburg klappt es nicht, weil der 1,98-Mann meistens einen halben Schritt zu spät kommt. In der zweiten Halbzeit – bis zu seiner Auswechslung nach gut einer Stunde – aber deutlich besser ins Kombinationsspiel eingebunden. ran-Note: 3

Anzeige