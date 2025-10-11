Der Engländer leitete das EM-Viertelfinale zwischen Deutschland und Spanien und verweigerte dem DFB-Team einen Handelfmeter. Es war nicht die einzige Kontroverse in seiner Karriere. Nun hat er über eine unangenehme Begegnung am Flughafen gesprochen. Anthony Taylor ist ein internationaler Top-Schiedsrichter. Der Engländer pfeift seit 15 Jahren in der Premier League, er kommt in der Champions League und der Europa League zum Einsatz, er leitete für die FIFA Spiele bei der Weltmeisterschaft in Katar und für die UEFA bei den letzten beiden Europameisterschaften. In Deutschland ist der 46-Jährige vor allem für seinen Einsatz beim EM-Viertelfinale des DFB-Teams gegen Spanien (1:2 n.V.) im vergangenen Jahr bekannt, als er der deutschen Mannschaft nach einem vermeintlichen Handspiel des Spaniers Marc Cucurella einen Elfmeter verweigerte. Dienstag, 18:00 Uhr live: U21-EM-Quali - Nordirland vs. Deutschland auf Joyn und P7 MAXX

Es war nicht die einzige Kontroverse in Taylors Karriere. Im September 2024 erhielt der Unparteiische Todesdrohungen, nachdem er im Premier-League-Spiel zwischen dem FC Chelsea und AFC Bournemouth 16 Gelbe Karten verteilt hatte. Sein schlimmstes Erlebnis hatte Taylor aber nach dem Finale der Europa League zwischen dem FC Sevilla und der AS Rom (4:1 n.E.) im Jahr 2023. Der damalige Roma-Coach José Mourinho warf dem Schiedsrichter vor, ein Handspiel nicht geahndet zu haben. Mourinho beschimpfte ihn in den Stadion-Katakomben als "verdammte Schande".

Anthony Taylor wurde von Roma-Fans am Flughafen attackiert Noch schlimmer wurde es für Taylor aber am nächsten Tag, als er am Flughafen im Finalort Budapest von aufgebrachten Fans der AS Rom attackiert wurde.

"Das war die schlimmste Situation, mit der ich in Bezug auf Beleidigungen je zu tun hatte", erklärte er nun im Gespräch mit der "BBC": "Nicht nur, weil ich zu diesem Zeitpunkt mit Familienmitgliedern unterwegs war. Sondern auch, weil es deutlich macht, wie sich das Verhalten von Menschen auf andere auswirken kann. Selbst in einem Spiel wie diesem, in dem es eigentlich keine größeren Fehlentscheidungen gab." Er habe das Gefühl gehabt, dass versucht worden sei, den Fokus zu verschieben – um jemand anderem die Schuld für die Niederlage zu geben. "Das ist für mich eine große Quelle der Enttäuschung, Frustration und Wut", erklärte Taylor weiter.

DFB-Team - Joshua Kimmich scherzt über Lieblingsposition

