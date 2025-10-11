Anzeige
WM-Qualifikation

Nordirland vs. Deutschland live: WM-Qualifikation im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • Aktualisiert: 12.10.2025
  • 21:31 Uhr
Bundestrainer Julian Nagelsmann
Bundestrainer Julian Nagelsmann© AFP/SID/INA FASSBENDER

Die deutsche Nationalmannschaft trifft im vierten Spiel der WM-Qualifikation auf Nordirland. Hier läuft die Partie im Free-TV und Livestream.

Nachdem es bei der deutschen Nationalmannschaft zuletzt etwas gekriselt hatte, zeigte sich das Team von Julian Nagelsmann gestern wieder von seiner souveränen Seite.

Zwar spielte die Mannschaft nur gegen den Fußballzwerg Luxemburg, ließ aber nichts anbrennen und entschied das Spiel souverän mit 4:0 für sich. Die Torschützen waren Doppelpacker Joshua Kimmich, David Raum und Serge Gnabry.

Als Nächstes steht das Rückspiel gegen Nordirland an. Das Hinspiel hatte die DFB-Elf nur wenig überzeugend mit 3:1 für sich entschieden.

Anzeige
Anzeige

Nordirland vs. Deutschland live im Free-TV, Stream und Ticker: Wann ist das WM-Qualifikations-Spiel?

  • Spiel: Nordirland vs. Deutschland
  • Wettbewerb: WM-Qualifikation (4. Spieltag in Gruppe A)
  • Datum: 13. Oktober 2025
  • Uhrzeit: 20:45 Uhr
  • Austragungsort: Windsor Park (Belfast)
Anzeige
Anzeige

WM-Qualifikation live: Läuft Nordirland - Deutschland im Free-TV?

Ja, die Partie Nordirland - Deutschland läuft live im Free-TV. Die ARD, das ZDF und RTL teilen sich die Rechte an den deutschen Quali-Spielen.

Das Match gegen Nordirland wird von RTL gezeigt. Die Übertragung beginnt 30 Minuten vor dem Anpfiff um 20:15 Uhr.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Nordirland gegen Deutschland: Die WM-Qualifikation im Livestream verfolgen

Der Streaming-Anbieter RTL+ überträgt das Spiel im Livestream. Dafür ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

WM-Qualifikation: Wo gibt's einen Ticker zum Deutschland-Spiel gegen Nordirland?

Einen Ticker zu Deutschland vs. Nordirland gibt es wie üblich auf ran.de.

Anzeige

Nordirland vs. Deutschland live: Alle Infos zur Übertragung des WM-Qualifikations-Match

  • Begegnung: Nordirland vs. Deutschland
  • Datum und Uhrzeit: 13. Oktober 2025; 20:45 Uhr
  • Trainer: Michael O'Neill (Nordirland), Julian Nagelsmann (Deutschland)
  • Free-TV: RTL
  • Pay-TV: -
  • Livestream: RTL+
  • Liveticker: ran.de
Mehr News und Videos
Otto Addo (r.) bei der Hymne
News

Addo löst mit Ghana das WM-Ticket

  • 12.10.2025
  • 22:55 Uhr
Depay trifft vom Punkt zum 3:0
News

WM-Quali: Niederlande weiter ungeschlagen

  • 12.10.2025
  • 22:44 Uhr
Umkämpftes Duell in Bukarest
News

WM-Quali: Österreich verliert in Rumänien

  • 12.10.2025
  • 22:44 Uhr
2234012653
News

Nordirland-Duell: Mit dieser Achse plant Nagelsmann

  • 12.10.2025
  • 22:15 Uhr
Woltemade
News

Nordirland-Ikone: DFB ohne Torjäger "fühlt sich komisch an"

  • 12.10.2025
  • 22:14 Uhr
Bisseck
News

Bisseck zurück in die Bundesliga? Ein Team heiß gehandelt

  • 12.10.2025
  • 22:04 Uhr
Berke Özer im Trikot von OSC Lille
News

"Inakzeptabel": Türkei-Keeper unerlaubt abgereist

  • 12.10.2025
  • 21:40 Uhr
imago images 1062437064
News

Icon League 2025 live: Termine, Übertragung im Free-TV und im kostenlosen Livestream auf Joyn

  • 12.10.2025
  • 21:36 Uhr
imago images 1066031349
News

WM-Qualifikation: Gruppen, Termine, DFB-Partien und qualifizierte Teams - Alle Infos

  • 12.10.2025
  • 21:36 Uhr
EA
News

EA FC 26: Release-Datum, neue Stadien und Features des FIFA-Nachfolgers

  • 12.10.2025
  • 21:35 Uhr