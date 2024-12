Qualifikation zur Fußball-WM 2026: Auslosung der Gruppen im Liveticker

Am Mittag steht in Zürich die Auslosung der Qualifikationsgruppen für die Endrunde zur Fußball-WM 2026 an. Mit ran könnt ihr die Auslosung im Liveticker verfolgen.

Die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko wirft ihre Schatten voraus.

Während auf anderen Kontinenten die Qualifikation für die Endrunde bereits läuft, gibt es in Europa am Mittag die Auslosung der Gruppen für die WM-Qualifikation. Das DFB-Team ist dabei mit zahlreichen anderen Topnationen in Topf 1.

Die zwölf Erstplatzierten der WM-Qualifikation sind direkt bei dem Turnier in den USA, Kanada und Mexiko dabei.

Die zwölf Gruppenzweiten sowie die Sieger der UEFA Nations League kämpfen dann noch um die vier verbleibenden WM-Startplätze für europäische Nationen. Die Endrunde 2026 wird erstmals in der Geschichte mit 48 Nationen ausgetragen.

ran präsentiert den Liveticker zur Auslosung der Gruppen für die WM-Qualifikation in Europa.