Am Mittag steht in Zürich die Auslosung der Qualifikationsgruppen für die Endrunde zur Fußball-WM 2026 an. Mit ran könnt ihr die Auslosung im Liveticker verfolgen. Die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko wirft ihre Schatten voraus. Während auf anderen Kontinenten die Qualifikation für die Endrunde bereits läuft, gibt es in Europa am Mittag die Auslosung der Gruppen für die WM-Qualifikation. Das DFB-Team ist dabei mit zahlreichen anderen Topnationen in Topf 1. Die zwölf Erstplatzierten der WM-Qualifikation sind direkt bei dem Turnier in den USA, Kanada und Mexiko dabei. Die zwölf Gruppenzweiten sowie die Sieger der UEFA Nations League kämpfen dann noch um die vier verbleibenden WM-Startplätze für europäische Nationen. Die Endrunde 2026 wird erstmals in der Geschichte mit 48 Nationen ausgetragen. ran präsentiert den Liveticker zur Auslosung der Gruppen für die WM-Qualifikation in Europa.

+++ Die WM-Qualifikationsgruppe in der Übersicht +++ Gruppe A: Sieger Deutschland/Italien , Slowakei, Nordirland, Luxemburg

Gruppe B: Schweiz, Schweden, Slowenien, Kosovo

Gruppe C: Verlierer Dänemark/Portugal, Griechenland, Schottland, Belarus

Gruppe D: Sieger Frankreich/Kroatien, Ukraine, Island, Aserbaidschan

Gruppe E: Sieger Spanien/Niederlande, Türkei, Georgien, Bulgarien

Gruppe F: Sieger Portugal/Dänemark, Ungarn, Irland, Armenien

Gruppe G: Verlierer Spanien/Niederlande, Polen, Finnland, Litauen, Malta

Gruppe H: Österreich, Rumänien, Bosnien-Herzegowina, Zypern, San Marino

Gruppe I: Verlierer Deutschland/Italien , Norwegen, Israel, Estland, Moldawien

Gruppe J: Belgien, Wales, Nordmazedonien, Kasachstan, Liechtenstein

Gruppe K: England, Serbien, Albanien, Lettland, Andorra

Gruppe L: Verlierer Frankreich/Kroatien, Tschechien, Montenegro, Färöer-Inseln, Gibraltar

+++ Update, 14. Dezember, 13:00 Uhr: Das war es mit der Auslosung +++ Die Auslosung der Gruppen für die WM-Qualifikation zur Endrunde 2026 ist nun vorbei.

+++ Update, 14. Dezember, 12:27 Uhr: Weiter geht es mit Topf 2 +++ Nun ist schon der zweite Lostopf dran und die Gruppen nehmen somit Form an.

+++ Update, 14. Dezember, 12:26 Uhr: Spanien oder die Niederlande in Gruppe G +++ Der Verlierer aus Spanien vs. Niederlande landet in Gruppe G.

+++ Update, 14. Dezember, 12:25 Uhr: Sieger aus Frankreich/Kroatien in Gruppe D +++ Der Sieger aus dem Duell zwischen Frankreich und Kroatien wird in Gruppe D antreten.

+++ Update, 14. Dezember, 12:24 Uhr: England in Gruppe K +++ Thomas Tuchel wird mit den Engländern in der WM-Quali-Grupp K antreten.

+++ Update, 14. Dezember, 12:23 Uhr: Gruppe J mit Belgien +++ Die belgische Nationalmannschaft wird in Gruppe J gelost.

+++ Update, 14. Dezember, 12:22 Uhr: Verlierer Deutschland/Italien in Gruppe I +++ Der Verlierer des Nations-League-Duells Deutschland gegen Italien muss in Gruppe I antreten.

+++ Update, 14. Dezember, 12:21 Uhr: Österreich in Gruppe H +++ Das ÖFB-Team von Nationaltrainer Ralf Rangnick landet in Gruppe H.

+++ Update, 14. Dezember, 12:20 Uhr: Verlierer von Dänemark/Portugal kommt in Gruppe C +++ Die Gruppe C wird vom Nations-League-Verlierer des Duells Dänemark-Portugal angeführt.

+++ Update, 14. Dezember, 12:19 Uhr: Schweiz in Gruppe B +++ Die Eidgenossen kommen in Gruppe B

+++ Update, 13. Dezember, 12:18 Uhr: Deutschland/Italien in Gruppe A +++ Der Sieger aus dem Nations-League-Duell zwischen Deutschland und Italien kommt in Gruppe A.

+++ Update, 13. Dezember, 12:11 Uhr: Losfeen werden vorgestellt +++ Nun geht es immer näher in Richtung der Auslosung, die Losfeen wurden in einem Videoclip kurz vorgestellt und sind nun auf der Bühne.

+++ Update, 13. Dezember, 12:06 Uhr: FIFA-Boss Infantino betritt das Podium +++ Der FIFA-Präsident Gianni Infantino erklärt vor Beginn des Auslosungs-Prozederes die wichtigste Punkte rund um dieses Event und auch die WM-Endrunde 2026, die erstmals mit 48 Teams bestritten wird.

+++ Update, 13. Dezember, 12:00 Uhr: Los geht es in Zürich +++ Nun beginnt die Auslosungs-Zeremonie in Zürich auch offiziell.

+++ Update, 13. Dezember, 11:49 Uhr: Das sind die Losfeen +++ Die Offiziellen werde bei der Auslosung von prominenten Akteuren aus dem Fußball unterstützt. Ariane Hingst, Fernando Llorente, Gianluca Zambrotta, Rachel Yankey und Robert Pires fungieren als Losfeen.

+++ Update, 13. Dezember, 11:34 Uhr: Deutsche Gegner heute nicht fix +++ In gut 30 Minuten beginnt die Auslosungs-Zeremonie zur Qualifikation für die WM 2026. Damit wird es natürlich auch für das DFB-Team spannend bei der Frage, welche möglichen Gegner auf dem Weg zur WM-Endrunde 2026 in den USA, Kanada und Mexiko warten. Deutschland wird allerdings die Quali-Gegner heute noch nicht final erfahren. Erst nach dem Viertelfinale der Nations League im März 2025 wird endgültig feststehen, in welcher WM-Quali-Gruppe das DFB-Team tatsächlich antreten muss. Heute werden die Viertelfinalisten der UEFA Nations League, zu denen auch Deutschland zählt, nur als Platzhalter in die jeweiligen Gruppen gelost. Damit weiß Bundestrainer Julian Nagelsmann aber zumindest schon mal, in welche zwei möglichen Gruppen es je nach Ausgang des Viertelfinals in der UEFA Nations League gehen könnte.

+++ Update, 13. Dezember, 10:00 Uhr Auslosung am Mittag in Zürich +++ Am Mittag gibt es ab 12 Uhr in Zürich die Auslosung der Gruppen für die WM-Qualifikation zur Endrunde 2026. Die Lostöpfe im Überblick: Topf 1: Spanien, Portugal, Deutschland, Frankreich, Italien, Niederlande, Dänemark, Kroatien, England, Belgien, Schweiz, Österreich Topf 2: Ukraine, Schweden, Türkei, Wales, Ungarn, Serbien, Polen, Griechenland, Rumänien, Slowakei, Tschechien, Norwegen Topf 3: Schottland, Slowenien, Irland, Albanien, Nordmazedonien, Georgien, Finnland, Island, Nordirland, Montenegro, Bosnien-Herzegowina, Israel Topf 4: Bulgarien, Luxemburg, Kosovo, Belarus, Armenien, Kasachstan, Aserbaidschan, Estland, Zypern, Faröer Inseln, Lettland, Litauen Topf 5: Republik Moldau, Malta, Andorra, Gibraltar, Liechtenstein, San Marino

WM-Quali: Wie genau wird gelost? Zunächst werden alle Mannschaften aus Topf 1 nacheinander den zwölf Gruppen A bis L zugewiesen. Es folgen die Töpfe 2 bis 5, wobei jeder Topf vollständig geleert wird. Die Gruppen A bis F werden aus vier Teams bestehen, G bis L aus fünf. Die zwölf Gruppensieger qualifizieren sich direkt, die vier übrigen der 16 europäischen Startplätze werden durch Play-offs ermittelt. Dort spielen die zwölf Gruppenzweiten und die vier am besten platzierten Gruppensieger aus der Nations League, die nicht schon qualifiziert sind.

WM-Quali: Welche Parameter werden berücksichtigt? Gewisse Duelle oder Konstellationen sind aus reisetechnischen, klimatischen oder politischen Gründen ausgeschlossen. Für die "Randnationen" Aserbaidschan, Kasachstan und Island gelten Beschränkungen. Die Kombination aus Spielen von sieben Nationen mit strengen Wintern wie Finnland oder Norwegen wird begrenzt. Die Paarungen Spanien - Gibraltar, Ukraine - Belarus, Kosovo - Bosnien und Herzegowina sowie Kosovo - Serbien sind nicht möglich.

WM-Quali-Auslosung: Geht's noch komplizierter? In der Tat! Wegen des erstmals ausgetragenen Viertelfinals der Nations League, bei dem Deutschland im März auf Italien trifft, werden Platzhalter gelost. Bedeutet: Nach der Auslosung wird lediglich feststehen, auf welche Gegner die DFB-Elf im jeweiligen Fall trifft - falls sie gegen Italien gewinnt, spielt sie in einer in Zürich festgelegten Vierer-, falls sie verliert, in einer Fünfergruppe.

WM-Quali: Wann trägt die DFB-Elf ihre Spiele aus? Die Gruppenphase der WM-Qualifikation beginnt im März und dauert bis November 2025, die Play-offs finden im März 2026 statt. Die Fünfergruppen starten im März, die Vierergruppen erst im September 2025 - nach dem Viertelfinale (März) und dem Final Four (Juni) in der Nationenliga. Die Spielpläne der Quali werden am Freitagabend veröffentlicht.