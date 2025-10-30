Anzeige
Wm-Qualifikation in gefahr?

Türkei: Wettskandal mit Folgen? Nationalmannschaft droht Ausschluss von der Fußball-WM

  • Veröffentlicht: 30.10.2025
  • 11:02 Uhr
  • ran.de

Der Wettskandal in der Türkei zieht seine Kreise. Laut FIFA-Regularien könnte der türkischen Nationalmannschaft nun sogar der Ausschluss von der Fußball-WM drohen.

Eine Fußball-WM ohne die Türkei?

Zugegeben: Nur Personen, die älter als 23 Jahre sind, haben die Türkei schon einmal bei einer Fußball-WM spielen sehen. So lange ist der dritte Platz bei der WM 2002 in Japan und Südkorea mittlerweile her.

Seitdem hat sich das Land nicht mehr für die Endrunde der FIFA-Weltmeisterschaft qualifizieren können. Bis jetzt. Denn in der diesjährigen Qualifikations-Runde hat die Türkei in Gruppe E noch immer Chancen auf den Gruppensieg und damit die direkte Qualifikation. Platz zwei und der Weg über die Playoffs ist dabei so gut wie sicher.

Doch ausgerechnet jetzt erschüttert das Land ein gewaltiger Wettskandal. Hunderte Schiedsrichter sollen aktiv an Sportwetten teilgenommen haben.

Anzeige
Anzeige

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

Anzeige
Anzeige

Türkischer Nationalmannschaft droht WM-Ausschluss

Der Fernsehsender "Habertürk" berichtet unter Berufung auf Justizkreise, dass es auch Ermittlungen gegen Spieler und Vereine geben soll. Demnach soll es Untersuchungen gegen insgesamt 3.700 Spieler geben, ein Disziplinarverfahren soll offenbar eingeleitet werden.

Laut dem österreichischen Sportportal "oe24" könnte sich der Skandal auch auf die Nationalmannschaft auswirken. Demnach ist ein Ausschluss von der anstehenden Fußball-WM 2026 laut FIFA-Regularien möglich.

So kann die FIFA wohl den Verband ausschließen, wenn dieser die Integrität des Sports gefährdet. Außerdem müssen Spieler, Schiedsrichter und Funktionäre mit Geldstrafen sowie Sperren und der Verband mit weiteren Sanktionen rechnen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Türkei aktuell sportlich auf WM-Kurs

Ob ein Ausschluss durch die FIFA aber tatsächlich realistisch ist, bleibt abzuwarten. In Gruppe E der europäischen WM-Qualifikation steht die Türkei vor den letzten beiden Gruppenspielen gegen Bulgarien und Spanien mit neun Punkten auf Rang zwei – drei Punkte hinter Spanien, sechs vor Georgien.

Der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in den USA, Mexiko und Kanada. Die zwölf Gruppenzweiten spielen ein Playoff-Turnier mit den vier am besten platzierten Gruppensiegern der Nations League, die sich noch nicht als Gruppenerster oder -zweiter für die WM oder die Playoffs qualifiziert haben. Diese 16 Teams spielen die verbliebenen vier Qualifikations-Plätze aus.

Mehr News und Videos zum Fußball
Der FC Liverpool verliert und erntet Spott
News

"Bitte spielt gegen uns" - San Marino verspottet Liverpool

  • 30.10.2025
  • 11:49 Uhr
imago images 1068452023
News

VfB-Star klagt über Kohr: "Bekannt dafür, Leute zu verletzen"

  • 30.10.2025
  • 11:42 Uhr
Zehntausende Dynamofans zu Gast im Olympiastadion; DFB-Pokal, 2. Runde: Hertha BSC - SG Dynamo Dresden; Fußball; GER; Saison 2019 2020; Olympiastadion; Berlin; 30. Oktober 2019; *** Tens of thousan...
News

Hertha drohen Dynamo-Randale durch Fan-Invasion

  • 30.10.2025
  • 11:32 Uhr
Die UEFA muss mit einer Klage rechnen
News

Vier Milliarden: Hohe Schadenersatzforderung an UEFA

  • 30.10.2025
  • 11:14 Uhr
1. FC Union Berlin v VfB Stuttgart - Bundesliga
News

Labbadia offenbar vor Bundesliga-Rückkehr

  • 30.10.2025
  • 11:06 Uhr
Arsenals Max Dowman ist erst 15 Jahre alt
News

Teenager beeindruckt Arsenal-Coach

  • 30.10.2025
  • 10:44 Uhr
COLOGNE, GERMANY - OCTOBER 29: Bayern Munchen goalkeeper Jonas Urbig looks on during the DFB Cup match between 1. FC Koln and FC Bayern Munchen at RheinEnergieStadion on October 29, 2025 in Cologne...
News

Neuer-Nachfolger? Urbig mit eindeutigem Fingerzeig

  • 30.10.2025
  • 10:34 Uhr
Beier
News

Abseits? BVB-Treffer sorgt für VAR-Diskussionen

  • 30.10.2025
  • 10:24 Uhr
Cottbus-Leipzig
News

DFB-Pokal: Fan nach Zusammenbruch verstorben

  • 30.10.2025
  • 10:23 Uhr
Schiedsrichter Referee Felix Zwayer VAR, Video-Assistent, Videobeweis, Videoschiedsrichter Video Assistent Referee am Monitor ueberprueft Situation VfB Stuttgart vs 1. FSV Mainz 05 26.10.2025 DFL R...
News

Darum gibt es in den ersten beiden Pokal-Runden keinen VAR

  • 30.10.2025
  • 10:23 Uhr