Wer im Sommer nächsten Jahres zur WM reisen möchte, kann sich ab heute für Tickets bewerben. Er oder sie sollte aber mit Überraschungen und teuren Preisen rechnen. Hier gibt es alle Informationen. Von Tobias Wiltschek Auch wenn erst 28 von insgesamt 48 Mannschaften für die WM 2026 (11. Juni bis 19. Juli) qualifiziert sind, beginnt schon mit dem heutigen Montag für viele Fans die heiße Phase der Vorbereitung auf dieses Mammut-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko. Denn ab dem 27. Oktober können sich nun alle Interessierten für WM-Tickets bewerben, nachdem dies bislang aufgrund eines Sponsorenvertrags mit der FIFA nur Inhabern einer Visa-Kreditkarte vorbehalten war. WM-Qualifikation: Überblick über Tabellenstände, Spielpläne und qualifizierte Teams

WM-Qualifikation Europa: Die Top-Torjäger

WM 2026: 4,5 Millionen Ticketanfragen in der ersten Phase Damals im September schaltete die FIFA die entsprechende Seite ab 17 Uhr MEZ frei. Es ist also davon auszugehen, dass dieses Prozedere auch bei der heute beginnenden Registrierungsphase zum Einsatz kommen wird. Bis zum Freitag (31. Oktober) haben Fans dann Zeit, ihr grundsätzliches Interesse für Tickets zu hinterlassen. Dafür muss man sich auf der FIFA-Seite eine sogenannte FIFA-ID zulegen, indem man sich anmeldet.

WM-Tickets: Zeitslots für Bestellung bis Anfang Dezember Mit der Registrierung bewirbt man sich aber noch nicht für ein spezielles Spiel. Man ist dann lediglich einer von vermutlich mehreren Millionen Fans, unter denen nach Ende der Registrierungsphase die Glücklichen ausgelost werden. Die haben dann wiederum voraussichtlich zwischen Mitte November und Anfang Dezember die Möglichkeit, während eines genauen Zeitfensters die gewünschten Tickets zu kaufen - allerdings nur so lange der dafür vorgesehene Vorrat an Karten reicht.

Was schon bis hierhin kompliziert klingt, wird durch die erstmals angewandte Preispolitik des sogenannten Dynamic Pricings noch komplizierter - und für die Fans frustrierender. Denn im Gegensatz zu bisherigen Turnieren sind die Ticketpreise für die WM 2026 nicht im Vorhinein festgelegt, sondern werden von Angebot und Nachfrage bestimmt. Die Folge wird sein, dass sich Preise für eine Vielzahl von Spielen binnen kürzester Zeit auch während des Bestellprozesses ändern können, in den allermeisten Fällen teurer werden. Auf Kritik an diesem Vorgehen reagierte ein FIFA-Sprecher gegenüber der "Deutschen Presse-Agentur", indem er darauf verwies, dass das gewählte Preismodell inzwischen auch bei anderen großen Unterhaltungs- und Sportveranstaltungen angewandt werde. Erste Erfahrungen aus der Verkaufsphase für Visa-Karteninhaber geben einen Eindruck davon, welche Preise für das Turnier im kommenden Sommer erzielt werden können. Für das Eröffnungsspiel in Mexiko City kursierten laut "The Athletic" Preise von 370 Dollar für die günstigste Kategorie.

Großes Interesse aus Deutschland für WM-Tickets Trotzdem wurden in dieser Phase laut FIFA schon mehr als eine Million Tickets verkauft. Zu den Ländern, aus denen besonders viele Anfragen eingegangen sind, gehört auch Deutschland. Es ist also zu erwarten, dass auch in der zweiten Phase viele Ticketanfragen von deutschen Fans kommen. Dabei sollten sie darauf achten, dass pro Haushalt höchstens vier Karten pro Spiel und 40 Tickets insgesamt für die WM bestellt werden können. Alle Käufe, die mit derselben Adresse im FIFA-Ticketkonto verknüpft sind, werden gemeinsam auf das Haushaltskontingent angerechnet. Diese Information ist besonders wichtig für Haushalte, in denen erwachsene Kinder zusammen mit ihren Eltern wohnen. Dort kann also nicht zweimal jeweils das maximale Kontingent an Tickets geordert werden. Bestellen kann man grundsätzlich erst mit 18 Jahren.

WM 2026: Diese Teams sind bereits fest qualifiziert 1 / 29 © Xinhua Diese Teams sind bereits für die WM 2026 qualifiziert

Die WM 2026 rückt immer näher. Auch das Kontingent der feststehenden Teilnehmer wird größer und größer. Wer könnte Argentinien vom Thron stoßen? ran zeigt die Nationen, die sich schon qualifiziert haben. © ZUMA Press Wire USA

Die USA sind als Ausrichter der Weltmeisterschaft 2026 gesetzt. In den USA wird während der WM ein Großteil der Spiele stattfinden. Können die US-Boys für eine Überraschung sorgen? © SOPA Images Kanada

Auch Kanada ist als Ausrichter sicher dabei. Die Mannschaft wird von Bayern-Star Alphonso Davies und Top-Stürmer Jonathan David angeführt. © Agencia-MexSport Mexiko

Auch Mexiko ist als Austragungsland bei der WM 2026 mit am Start. Die Mexikaner sind immer mal wieder für ein Ausrufezeichen gut, besiegten beispielsweise 2018 die DFB-Elf zum Auftakt mit 1:0. © AFLOSPORT Japan

Über die Qualifikation war Japan das erste Team, das sein Ticket für die WM löste. Auch Japan kann auf einen überraschenden WM-Sieg gegen Deutschland zurückblicken. 2022 in Katar gelang dem Team ein 2:1-Erfolg über das DFB-Team. © Sports Press Photo Neuseeland

Neuseeland hatte dann wohl doch kein Interesse an einem Fußball-Märchen. Im entscheidenden Spiel um das WM-Ticket setzten sich die "All Whites" mit 3:0 gegen Neukaledonien durch. Für Neuseeland ist es erst die dritte WM-Teilnahme der Geschichte. Zuletzt scheiterte man 2010 in Südafrika nach drei Unentschieden in der Gruppenphase, konnte allerdings den damals amtierenden Weltmeister Italien hinter sich lassen. © Sebastian Frej Iran

Zum vierten Mal in Folge wird der Iran 2026 bei einer WM am Start sein. "Team Melli" genügte in der asiatischen Qualifikation ein 2:2 gegen Usbekistan, um vorzeitig das Ticket zu lösen. Insgesamt wird es die siebte WM-Teilnahme für den Iran sein. © 2022 Getty Images Argentinien

Als viertes Team machte der Titelverteidiger sportlich seine Teilnahme perfekt - und das ohne eigenes Zutun. Argentinien löste das Ticket bereits vor dem ewigen Klassiker gegen Brasilien, weil Bolivien wenige Stunden zuvor gegen Uruguay nicht gewann. © AFP/SID/FADEL SENNA Usbekistan

Premiere für Usbekistan: Das zentralasiatische Land darf erstmals bei einer WM-Endrunde mitspielen. Ein torloses Remis bei den Vereinigten Arabischen Emiraten genügte zur vorzeitigen Qualifikation. © SOPA Images Jordanien

Auch Jordanien wird 2026 erstmals bei einer WM dabei sein, ein klarer 3:0-Sieg im Oman sorgte für die Vorentscheidung, die später durch ein anderes Land offiziell wurde ... © 2025 Getty Images Südkorea

... und das war Südkorea. Der WM-Stammgast löste sein Ticket durch einen Sieg im Irak und verhalf Jordanien zeitgleich ebenfalls zur Teilnahme. © 2025 Getty Images Australien

Die Socceroos lösten als sechste Mannschaft der Asien-Qualifikation das Ticket für die WM 2026 durch einen 2:1-Sieg beim direkten Konkurrenten Saudi-Arabien. © 2025 Getty Images Brasilien

Auch aus Südamerika füllt sich das Kontingent der WM-Teilnehmer. Am drittletzten Spieltag der Eliminatorias Sudamericanas erreichte Rekord-Weltmeister Brasilien mit einem 1:0-Sieg gegen Paraguay die Endrunde im kommenden Jahr. © 2025 Getty Images Ecuador

Am selben Spieltag durften auch die Ecuadorianer jubeln. Ihnen reichte schon ein schnödes 0:0 gegen Peru zu WM-Teilnahme. © 2025 Getty Images Uruguay

Auch am vorletzten Spieltag mussten die Peruaner mit ansehen, wie sich eine Nationalmannschaft über die WM-Qualifikation freut. Diesmal ist es Uruguay nach einem 3:0-Sieg über den Tabellenvorletzten. © 2025 Getty Images Paraguay

Paraguay machte ebenfalls am vorletzten Spieltag alles klar - mit einem 0:0 gegen Ecuador. © 2025 Getty Images Kolumbien

Als vorerst letzte Mannschaft aus Südamerika qualifizierte sich auch Kolumbien für die WM. Der ehemalige Bayern-Star James Rodriguez erzielte beim 3:0 über Bolivien das Führungstor. © IMAGO/PanoramiC Marokko

Marokko hat sich als erstes afrikanisches Land für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada qualifiziert. Das Team um Kapitän Achraf Hakimi (li.) bezwang den Niger am Freitag in Rabat 5:0 (2:0) und sicherte sich vorzeitig den Sieg in Gruppe E. Für Marokko ist es die dritte WM-Teilnahme in Folge, 2022 in Katar hatte das Team überraschend das Halbfinale erreicht. © Imago/NurPhoto/SID/Ahmed Mosaad Tunesien

Tunesien hat sich als zweites afrikanisches Land nach Marokko für die WM-Endrunde qualifiziert. Die Nordafrikaner sind zum dritten Mal in Serie dabei und werden 2026 ihre insgesamt siebte WM bestreiten. Mit einem 1:0-Sieg gegen Äquatorialguinea konnte Tunesien das Ticket schon zwei Spieltage vor Abschluss der Quali-Phase sichern. © AFP/SID/Abdel Majid BZIOUAT Ägypten

Mohamed Salah (r.) und Ägypten fahren zur WM! Als drittes afrikanisches Team haben die Ägypter ihre Qualifikation am vorletzten Spieltag der Qualifikation mit einem 3:0-Sieg gegen Dschibuti klargemacht. Salah gelang dabei ein Doppelpack. Für Ägypten ist die WM 2026 bereits die vierte Teilnahme an einer Weltmeisterschaft. Zuletzt nahm das Team 2018 teil, auf einen Sieg bei einer WM-Endrunde wartet das fußballbegeisterte Land jedoch noch. © IMAGO/NurPhoto Algerien

Als vierte nordafrikanische Mannschaft haben sich die Algerier für die WM 2026 qualifiziert. Dank des Wolfsburgers Mohamed Amoura, der gegen Somalia gleich zweimal traf, sicherte sich das Team das Ticket. Insgesamt ist Algerien nun zum fünften Mal bei einer Weltmeisterschaft dabei. © IMAGO/Shutterstock Ghana

Ex-Bundesliga-Profi Otto Addo hat Ghana als Trainer zur WM 2026 geführt. Am letzten Spieltag der Afrika-Qualifikation gewann das Team des 50 Jahre alten Hamburgers mit 1:0 (0:0) in Accra gegen die Komoren. Mohammed Kudus von Tottenham erzielte den Treffer des Abends (47.). Selbst eine Pleite hätte gereicht, weil Madagaskar parallel mit 1:4 (0:2) in Mali verlor. Ghana qualifizierte sich als 21. Nation für die XXL-WM im Sommer 2026. © Imago/SID/Mohamed Elshahed Kap Verde

Diese WM-Teilnahme ist eine Sensation: Exot Kap Verde hat durch einen 3:0 (0:0)-Sieg gegen Eswatini erstmals das Ticket für eine Fußball-Weltmeisterschaft gelöst und Kamerun auf Rang zwei der Gruppe verdrängt. Mit 490.000 Einwohnern sind die Kapverden der kleinste afrikanische WM-Teilnehmer der Geschichte und weltweit die Nummer zwei nach Island 2018 (330.000). © AFP/SID/Gints Ivuskans England

England hat sich trotz anfangs großer Kritik an Thomas Tuchel eindrucksvoll in Gruppe K der europäischen Qualifikation durchgesetzt. nach sechs Spielen steht man mit vollen 18 Punkten, 18 Toren und null Gegentoren frühzeitig als Gruppensieger fest. © AFP/AFP/Karim JAAFAR Katar

Der Gastgeber aus dem Jahr 2022 hat sich erstmals sportlich für eine WM-Endrunde qualifiziert und tritt damit zum zweiten Mal beim Finalturnier an. Mit einem 2:1-Sieg gegen die Vereinigten Arabischen Emirate sicherte man sich das Ticket in letzter Sekunde. © 2025 Getty Images Saudi-Arabien

Am selben Abend wie Katar sicherte sich auch Nachbarland Saudi-Arabien das Ticket zur WM. Ein 0:0-Unentschieden reichte dem Team aus dem nahem Osten. Damit stehen alle neun Teilnehmer aus Asien bereits fest. © IMAGO/Shengolpixs Südafrika

Die Gute-Laune-Truppe aus dem Jahr 2010 ist auch sicher dabei. Letztmals war man im eigenen Land angetreten, sportlich qualifiziert war man letztmals 2002 in Südkorea und Japan. Ein Riesen-Erfolg für die Südafrikaner. © Anadolu Agency Senegal

Auch Sadio Mane und der Senegal sind dabei. Zum dritten Mal in Folge qualifizieren sich die Mittelafrikaner. Mit einem deutlichen 4:0-Erfolg gegen Mauretanien ließ man auch die letzten Zweifel erblassen. Der Ex-Bayern-Spieler steuerte einen Doppelpack bei. © IMAGO/Shengolpixs Elfenbeinküste

Die Elfenbeinküste spielte 3:0 gegen Kenia und buchte damit das Ticket zur WM. Mit einem Punkt Vorsprung vor dem Gabun ging es in Gruppe F der Afrika-Qualifikation mächtig eng zu.