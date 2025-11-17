Nicht nur für die deutsche Nationalmannschaft steht ein Entscheidungsspiel in der WM-Qualifikation an. von Oliver Jensen Der letzte Spieltag der WM-Qualifikation verspricht in Europa viel Spannung. Aus den zwölf Qualifikationsgruppen sind die Gruppensieger direkt qualifiziert. Mit England, Frankreich, Norwegen, Kroatien und Portugal haben fünf europäische Mannschaften bereits ihr Ticket für die Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika sicher. WM-Qualifikation: Deutschland gegen die Slowakei heute ab 20:15 Uhr live auf Joyn

Montag und Dienstag sind im Rahmen des letzten Spieltags der europäischen WM-Quali noch sieben weitere WM-Tickets zu vergeben. Schweiz, Spanien und die Niederlande haben ihr Playoff-Ticket zwar rechnerisch noch nicht sicher. Allerdings ist ihnen aufgrund der Tordifferenz der Gruppensieg wohl nicht mehr zu nehmen - und somit auch die WM-Teilnahme. Einige Top-Nationen müssen aber noch bangen und stehen vor Entscheidungsspielen.

Deutschland braucht gegen Slowakei ein Unentschieden In Gruppe A kommt zum entscheidenden Duell zwischen Deutschland und dem punktgleichen Verfolger Slowakei (heute ab 20:15 Uhr live auf Joyn). Der DFB-Elf reicht aufgrund der besseren Tordifferenz ein Unentschieden, um sicher bei der WM dabei zu sein. Der Verlierer dieses Endspiels hat immerhin noch die Teilnahme an den Playoffs sicher.

Entscheidungsspiel zwischen Dänemark und Schottland Auch spannend: In Gruppe C steht für Dänemark und Schottland (Dienstag ab 20:45 Uhr im Liveticker auf ran) ein echtes Entscheidungsspiel an. Dänemark, zu Gast in Glasgow, hat nach dem Ausrutscher gegen Belarus (2:2) nur einen Punkt Vorsprung und darf daher nicht verlieren. Der Verlierer ist trotzdem sicher in den Playoffs.

VIDEO: DFB-Team: Julian Nagelsmann gibt Update zu Joshua Kimmich

Österreich und Bosnien-Herzegowina im direkten Duell Trotz des 2:0-Sieges am Samstag auf Zypern muss Österreich um die WM-Teilnahme zittern, denn Bosnien-Herzegowina bleibt mit seinem Sieg gegen Rumänien und nur zwei Punkten Rückstand weiter dicht dran. Österreich muss im direkten Aufeinandertreffen am Dienstag (20:45 Uhr, im Liveticker auf ran.de) zumindest Unentschieden spielen, um sicher bei der WM dabei zu sein.

