Sportpsychologe Matthias Herzog hält die aktuellen Nationalspieler für kaum kritikfähig. Bundestrainer Julian Nagelsmann lobt er für dessen Umgang mit den Spielern, mit Blick auf die WM 2026 sieht er aber eine große Gefahr. Von Tobias Wiltschek Als Julian Nagelsmann nach dem wenig schmeichelhaften 2:0-Sieg seiner Mannschaft in Luxemburg danach gefragt wurde, ob er wegen der torlosen ersten Halbzeit in der Kabine laut geworden sei, gab der Bundestrainer eine erstaunliche Antwort. "Dieselbe Frage habe ich mir am Ende der ersten Halbzeit auch gestellt, wie ich da aufdribble", sagte er: "Am Ende habe ich schon das Gefühl, dass die Mannschaft das gerade nicht verträgt, wenn man super draufhaut."

Seitdem stellen sich nicht nur die deutschen Fans die Frage: Was sagt diese Antwort über die mentale Verfassung und die Kritikfähigkeit der DFB-Stars aus?

DFB-Team: Stars zu empfindlich bei Kritik? Für den Sportpsychologen und Mentaltrainer Matthias Herzog sind die Worte des Bundestrainers ein klares Zeichen dafür, dass die Spieler "sich schwer tun mit Kritik". Er geht sogar noch weiter. "Wir haben aktuell einen Haufen Schönwetterspieler, die brauchen alle schönes Klima", sagte der 48-Jährige in der "Bild". Woltemade verhindert Blamage: DFB-Team auf WM-Kurs

WM-Qualifikation: So oft musste Deutschland schon in ein "Endspiel" um die Endrunden-Teilnahme Damit unterscheide sich das aktuelle Team deutlich von denen früherer Tage, als Oliver Kahn, Stefan Effenberg oder Bastian Schweinsteiger noch aktiv waren. Bei denen habe das Draufhauen gewirkt, so Herzog. Bei der heutigen Generation dagegen bewirke Lautstärke eher, "dass die Spieler in eine Angststarre geraten – wie ein Karnickel. Dann kommen Stresshormone bei den Spielern hoch, das bewirkt dann eher das Gegenteil. Die sind alle sehr sensibel. Es ist heute viel schwerer, mit den Fußball-Millionären umzugehen."

