WM-Qualifikation

WM-Qualifikation: So oft musste Deutschland schon in ein "Endspiel" um die Endrunden-Teilnahme

  • Aktualisiert: 16.11.2025
  • 08:01 Uhr
  • SID

Die Partie in Leipzig gegen die Slowakei am Montag ist nicht das erste "Endspiel" einer DFB-Elf um die WM-Teilnahme.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steht in der WM-Qualifikation am Montag vor einem "Endspiel" gegen die Slowakei (ab 20:45 Uhr im Livestream auf Joyn) in Leipzig.

Es ist das siebte "Finale" um die Teilnahme an einer WM-Endrunde. ran blickt zurück.

Joshua Kimmich (Deutschland, 06), Nadiem Amiri (Deutschland, 10), Nick Woltemade (Deutschland, 11) ist enttauescht ueber die Niederlage, SVK, Slowakei vs Deutschland, Fussball, UEFA European Qualif...

Deutschland vs. Slowakei, Montag ab 20:45 Uhr auf Joyn

Das Endspiel in der WM-Quali LIVE im Stream auf Joyn.

WM 1954: Deutschland - Saarland 3:1

Auf dem Weg zum "Wunder von Bern" kommt es zu einem Kuriosum, in der Quali ist das Saarland Gegner. Bei einem Sieg des Außenseiters im finalen Gruppenduell würde es ein Entscheidungsspiel geben.

Fast, schreibt der "kicker", bricht Sepp Herbergers Elf "unter der seelischen Last des Favoriten" zusammen, doch dank Doppelpacker Max Morlock heißt es 3:1.

WM 1966: Zypern - Deutschland 0:6

Ein Remis reicht auf Zypern, doch die Umstände sind abenteuerlich. Die Spieler von Konkurrent Schweden, die wenige Tage vor der DFB-Elf in Nikosia ran müssen, werden dort in eine Schießerei verwickelt.

Das Spiel findet auf einem Hartplatz aus festgewalztem Kies statt. Doch Deutschland gibt sich keine Blöße und gewinnt 6:0.

WM 1970: Deutschland - Schottland 3:2

Gegen Schottland muss im Volkspark ein Sieg her, um das Ticket nach Mexiko im letzten Spiel ohne Schützenhilfe zu lösen. Die Briten machen das Duell zur Schlacht, Stürmer Alan Gilzean streckt Willi Schulz per Boxhieb nieder. Stan Libuda erlöst die DFB-Elf mit dem 3:2-Siegtreffer.

"Den Stan", sagt Schalke-Boss Günther Siebert, "lassen wir uns von niemandem wegschnappen" - und stattet ihn mit einem neuen Vertrag aus.

WM 1990: Deutschland - Wales 2:1

Nach zwei Unentschieden gegen Europameister Niederlande und einem weiteren gegen Wales ist das direkte Ticket weg. In Köln muss gegen Wales sechs Tage nach dem Mauerfall ein Dreier her, um die WM als einer der beiden besten Gruppenzweiten zu erreichen - doch nach elf Minuten steht es 0:1.

Nach Rudi Völlers Ausgleich schießt Thomas "Icke" Häßler die DFB-Elf per Direktabnahme nach Italien. "Heute fühle ich mich wie 1,95", sagt der 1,66 Meter kleine Held, der den Grundstein zum späteren Triumph von Rom legt.

WM Qualifikationsspiel: Deutschland - Wales (2:1 15.11.1989) in Köln. Tor zum 2:1 durch Thomas Häßler (links).
WM Qualifikationsspiel: Deutschland - Wales (2:1 15.11.1989) in Köln. Tor zum 2:1 durch Thomas Häßler (links).© Horstmüller
WM 1998: Deutschland - Albanien 4:3

Gegen Albanien genügt dem Europameister in Hannover ein Punkt, doch das Spiel wird allzu turbulent. Nach einem Eigentor von Jürgen Kohler steht es 0:1, dann verspielt das Nationalteam zweimal die Führung. Als Rudi Vata in der 88. Minute zum 3:3 ausgleicht, gehen Schockwellen durchs Rund.

Oliver Bierhoff (90.) beruhigt die Nerven aller mit dem Tor zum 4:3-Endstand, der "kicker" schreibt von einem "Glücksritter-Sieg". Doch Bundestrainer Berti Vogts meint gefasst: "Es ist sehr, sehr schwer, Deutschland zu schlagen!"

WM 2002: Deutschland - Ukraine 4:1

Nach dem 1:0 gegen England im letzten Länderspiel im alten Wembley denkt keiner daran, dass der Weg nach Asien steinig werden könnte. Doch nach dem blamablen 1:5 im Rückspiel und einem peinlichen 0:0 gegen Finnland muss die Elf von Teamchef Rudi Völler in die Playoffs.

Dort schwingt sich Michael Ballack gegen die Ukraine (1:1/4:1) mit drei Toren - eins im Hinspiel und zwei im Rückspiel - zum Helden auf.

Michael Ballack jubelt gegen die Ukraine
Michael Ballack jubelt gegen die Ukraine© IMAGO/Horstmüller/SID/-
