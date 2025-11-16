WM-Qualifikation: So oft musste Deutschland schon in ein "Endspiel" um die Endrunden-Teilnahme

Die Partie in Leipzig gegen die Slowakei am Montag ist nicht das erste "Endspiel" einer DFB-Elf um die WM-Teilnahme. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steht in der WM-Qualifikation am Montag vor einem "Endspiel" gegen die Slowakei (ab 20:45 Uhr im Livestream auf Joyn) in Leipzig. Es ist das siebte "Finale" um die Teilnahme an einer WM-Endrunde. ran blickt zurück.

WM 1966: Zypern - Deutschland 0:6 Ein Remis reicht auf Zypern, doch die Umstände sind abenteuerlich. Die Spieler von Konkurrent Schweden, die wenige Tage vor der DFB-Elf in Nikosia ran müssen, werden dort in eine Schießerei verwickelt. Das Spiel findet auf einem Hartplatz aus festgewalztem Kies statt. Doch Deutschland gibt sich keine Blöße und gewinnt 6:0.

WM 1970: Deutschland - Schottland 3:2 Gegen Schottland muss im Volkspark ein Sieg her, um das Ticket nach Mexiko im letzten Spiel ohne Schützenhilfe zu lösen. Die Briten machen das Duell zur Schlacht, Stürmer Alan Gilzean streckt Willi Schulz per Boxhieb nieder. Stan Libuda erlöst die DFB-Elf mit dem 3:2-Siegtreffer. "Den Stan", sagt Schalke-Boss Günther Siebert, "lassen wir uns von niemandem wegschnappen" - und stattet ihn mit einem neuen Vertrag aus.

WM 1990: Deutschland - Wales 2:1 Nach zwei Unentschieden gegen Europameister Niederlande und einem weiteren gegen Wales ist das direkte Ticket weg. In Köln muss gegen Wales sechs Tage nach dem Mauerfall ein Dreier her, um die WM als einer der beiden besten Gruppenzweiten zu erreichen - doch nach elf Minuten steht es 0:1. Nach Rudi Völlers Ausgleich schießt Thomas "Icke" Häßler die DFB-Elf per Direktabnahme nach Italien. "Heute fühle ich mich wie 1,95", sagt der 1,66 Meter kleine Held, der den Grundstein zum späteren Triumph von Rom legt.

WM Qualifikationsspiel: Deutschland - Wales (2:1 15.11.1989) in Köln. Tor zum 2:1 durch Thomas Häßler (links). © Horstmüller

WM 1998: Deutschland - Albanien 4:3 Gegen Albanien genügt dem Europameister in Hannover ein Punkt, doch das Spiel wird allzu turbulent. Nach einem Eigentor von Jürgen Kohler steht es 0:1, dann verspielt das Nationalteam zweimal die Führung. Als Rudi Vata in der 88. Minute zum 3:3 ausgleicht, gehen Schockwellen durchs Rund. Oliver Bierhoff (90.) beruhigt die Nerven aller mit dem Tor zum 4:3-Endstand, der "kicker" schreibt von einem "Glücksritter-Sieg". Doch Bundestrainer Berti Vogts meint gefasst: "Es ist sehr, sehr schwer, Deutschland zu schlagen!"

WM 2002: Deutschland - Ukraine 4:1 Nach dem 1:0 gegen England im letzten Länderspiel im alten Wembley denkt keiner daran, dass der Weg nach Asien steinig werden könnte. Doch nach dem blamablen 1:5 im Rückspiel und einem peinlichen 0:0 gegen Finnland muss die Elf von Teamchef Rudi Völler in die Playoffs. Dort schwingt sich Michael Ballack gegen die Ukraine (1:1/4:1) mit drei Toren - eins im Hinspiel und zwei im Rückspiel - zum Helden auf.

