WM-Qualifikation: Argentinien nur noch ein Remis vom WM-Ticket entfernt

Weltmeister Argentinien steht unmittelbar vor der vorzeitigen Qualifikation für die WM 2026.

Auch ohne den verletzten Kapitän Lionel Messi liegt Weltmeister Argentinien weiterhin unbeirrt auf direktem Kurs in Richtung WM-Endrunde 2026. Beim 1:0 (0:0) gegen Uruguay in Montevideo holte Argentinien mit schon gewohnter Routine den neunten Sieg im 13. Eliminatorias-Spiel. Dem Titelverteidiger reicht damit am kommenden Dienstag im Clasico gegen Brasilien ein Remis, um bei dann noch vier ausstehenden Spieltagen das Ticket vorzeitig zu lösen.

"El campeon es Mundial" - der Champion ist bei der WM, schrieb das Sportblatt Ole direkt nach Schlusspfiff in voreiliger Euphorie. Dank einer soliden Defensive sowie eines Treffers von Lyon-Profi Thiago Almada (68.) stehen die Argentinier nun bei 28 Punkten, sechs vor dem Tabellenzweiten Ecuador, gar 15 vor Bolivien, das als Tabellensiebter mit 13 Zählern erstes Team außerhalb der Qualifikationsränge ist.

Ecuador setzte sich nach einem 2:1 (1:0) gegen Venezuela mit nun 22 Punkten an die Spitze der Verfolgergruppe um Brasilien (21), Uruguay (20), Paraguay (20) und Kolumbien (19), die alle mehr als einen Fuß in der Tür zur Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko haben. Teil zwei des Doppelspieltages folgt nun am Dienstag, wobei Argentinien neben Messi auch auf den Ex-Stuttgarter Nicolas Gonzalez verzichten muss. Der 26-Jährige sah gegen Uruguay in der sechsten Minute der Nachspielzeit die Rote Karte.