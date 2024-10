WM-Qualifikation: Lionel Messi dreht bei Argentinien-Sieg gegen Bolivien auf

Superstar Lionel Messi hat Weltmeister Argentinien mit einer herausragenden Vorstellung den nächsten Sieg in der Qualifikation für die WM 2026 beschert.

Mit drei Toren und zwei Vorlagen führte der 37 Jahre alte Kapitän sein Team beim 6:0 (3:0) gegen das zuletzt überraschend starke Bolivien an. Nach zehn Eliminatorias-Spielen bleibt Argentinien als Tabellenführer weiter klar auf WM-Kurs.

Ein "kolossaler Messi" (Sportzeitung "Ole") traf zuerst selbst (19.), legte dann die Treffer von Lautaro Martinez (43.) und Julian Alvarez (45.+3) auf. Später rundete er die Show im Monumental-Stadion von Buenos Aires mit zwei weiteren Toren ab (84./86.) und steht nun bei 112 Länderspieltoren.

"Ich habe mir kein Datum gesetzt, keine Frist", sagte der achtmalige Weltfußballer über eine Teilnahme beim Turnier 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Bis zum Karriereende wolle er "einfach genießen".

Derweil feierte Brasilien durch das 4:0 (1:0) gegen Peru den zweiten Sieg in Serie. Dank zwei Elfmetertoren von Barcelona-Stürmer Raphinha (38./54.) und Treffern der eingewechselten Andreas Pereira (71.) und Luiz Henrique (74.) festigte das Team von Nationaltrainer Dorival Junior den vierten Platz.

Der bei der Copa America im Sommer unterlegene Finalist Kolumbien hält darüber hinaus weiter in der Tabelle mit Argentinien Schritt und fertigte Chile 4:0 (1:0) ab. Dagegen verlieren Uruguay durch ein 0:0 gegen Ecuador und Venezuela beim 1:2 (1:0) in Paraguay nach gutem Start in der südamerikanischen WM-Qualifikation weiter an Boden.