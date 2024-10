Brasilien-Präsident Lula will Vinicius Jr. und Co. aus der Nationalmannschaft ausschließen

Der brasilianische Präsident Lula sorgt mit einem kuriosen Vorschlag für Aufsehen. Wenn es nach dem 78-Jährigen geht, sollen nur noch Profis in der Nationalmannschaft auflaufen, die auch in Brasilien aktiv sind.

In der WM-Qualifikation läuft es für die brasilianische Nationalmannschaft trotz des jüngsten 2:1-Erfolgs über Chile schleppend, es war erst der vierte Sieg im neunten Spiel.

Möglicherweise hat Staatspräsident Luiz Inacio Lula da Silva, genannt Lula, auch deshalb einen äußerst kuriosen Vorschlag unterbreitet: Der 78-Jährige möchte in Zukunft nur noch Spieler in der "Selecao" sehen, die ihr Geld auch in der heimischen Liga verdienen.

"Diejenigen, die im Ausland spielen, sind nicht besser als die, die hier sind. Es gibt keine Garrinchas oder Romarios im Ausland, nur eine Gruppe junge Spieler, die noch keine Stars sind. Wir müssen denen, die hier sind, eine Chance geben", so Lula gegenüber "O Povo/CBN".

Diese Idee habe er Ednaldo Rodrigues, Präsident des brasilianischen Fußballverbandes, auch schon unterbreitet. Wie dieser darauf reagierte, ließ Lula allerdings offen.

Ob der Frust über die bislang schwache WM-Quali eine Rolle bei den Äußerungen spielt, kann nur vermutet werden. Überraschend sind diese aber zweifelsfrei.