Deniz Undav glänzt mit herausragenden Leistungen im VfB-Trikot, war in der Nationalmannschaft zuletzt aber außen vor. Ein Rapper stellt sogar die Rassimus-Frage. Während die meisten deutschen Angreifer in einer Formkrise stecken oder verletzt sind, ist Deniz Undav derzeit on fire. Der Star des VfB Stuttgart steht in der laufenden Saison bei 19 Pflichtspieltoren und zwölf Assists. Eine beeindruckende Bilanz, wenn man bedenkt, dass Undav mühsam in die Saison kam und einen Innenbandriss im Knie erlitten hatte. In den letzten 16 Bundesliga-Spielen blieb der 29-Jährige nur viermal ohne Torbeteiligung. Folgerichtig werden die Stimmen lauter, dass Undav bei der WM nicht nur mit dabei sein muss, sondern auch eine prominente Rolle im DFB-Team übernehmen sollte. Und dies mittlerweile weit über die Grenzen des Fußballs hinaus.

Undav nicht im DFB-Team: Rapper teilt mächtig aus Rapper KC Rebell griff am Freitagabend zu besonders heftigen Worten. "Wieso wird ein Havertz jetzt nach acht Jahren Verletzung direkt wieder im Sturm nominiert, obwohl Undav der Stürmer mit den MEISTEN SCORERN IN GANZ EUROPA nicht klar gesetzt ist auf der Neun, er wurde nicht mal nominiert haha...", teilte er in seiner Instagram-Story - sein Profil hat 1,2 Millionen Follower. Damit aber noch nicht genug: "Das ist, wie wenn Norwegen ihren Haaland zu Hause lassen, oder England Kane nicht nominiert. Ist das so ein Haarfarben-, Hautfarben-Ding oder was denkt ihr?", schoss der Rapper scharf. KC Rebell spielt dabei auf die Herkunft von Undav an, der in Deutschland geboren wurde, aber kurdisch-jesidische Wurzeln hat.

DFB-Team: Nagelsmann hat Kader noch gar nicht bekanntgegeben Unabhängig von dieser kontroversen Aussage, kommen die Statements aber nicht ganz durch den Faktencheck. Zwar ist Undav äußerst effizient, jedoch weisen Weltklasse-Stürmer wie Harry Kane, Erling Haaland und Kylian Mbappe deutlich mehr Scorer in der laufenden Saison auf. Hinzu kommt, dass die Nominierungen für die kommenden Länderspiele Ende März noch gar nicht bekannt sind. Bei den letzten Länderspielen Mitte November ließ Nagelsmann Undav allerdings außen vor, was zu Diskussionen führte. Zu bedenken ist allerdings auch, dass Undav nur wenige Tage vor den ersten der beiden Länderspiele seine Bundesligatore zwei und drei erzielen konnte. Im Herbst fehlte er zudem für einige Wochen verletzt. Undav zu diesem Zeitpunkt nicht zu nominieren, war folgerichtig noch vertretbar, nun sieht die Sache allerdings ein wenig anders aus.

DFB-Team: Undav mit angespanntem Verhältnis zu Nagelsmann Die jüngsten Worte von Undav lassen allerdings Fragen offen. "Ich habe mit dem Bundestrainer seit der Winterpause kein Gespräch gehabt. Er braucht auch nicht mit mir zu reden", hatte sich Undav zuletzt enttäuscht darüber gezeigt, trotz seiner Leistungen nicht die nötige Wertschätzung erhalten zu haben. Dies schließt aber natürlich nicht aus, dass Undav für die Länderspiele gegen die Schweiz (27. März) und Ghana (30. März) nicht doch mit dabei ist. Für VfB-Kollege Ermedin Demirovic ist die Sache völlig klar. "Deniz muss mit zur WM. Da gibt es keine zwei Meinungen. Es gibt keine Mannschaft auf der Welt, die es sich erlauben kann, auf ihn zu verzichten. Er ist ein überragender Spieler. Ich bin fest davon überzeugt, dass er eingeladen wird", erklärte der Stürmer nach dem 2:2 in Mainz.

