Deutsche Nationalmannschaft

WM 2026: Rapper fordert Undav-Stammplatz im DFB-Team und wirft Rassismus-Frage auf

  • Aktualisiert: 08.03.2026
  • 18:56 Uhr
  • ran

Deniz Undav glänzt mit herausragenden Leistungen im VfB-Trikot, war in der Nationalmannschaft zuletzt aber außen vor. Ein Rapper stellt sogar die Rassimus-Frage.

Während die meisten deutschen Angreifer in einer Formkrise stecken oder verletzt sind, ist Deniz Undav derzeit on fire. Der Star des VfB Stuttgart steht in der laufenden Saison bei 19 Pflichtspieltoren und zwölf Assists.

Eine beeindruckende Bilanz, wenn man bedenkt, dass Undav mühsam in die Saison kam und einen Innenbandriss im Knie erlitten hatte. In den letzten 16 Bundesliga-Spielen blieb der 29-Jährige nur viermal ohne Torbeteiligung.

Folgerichtig werden die Stimmen lauter, dass Undav bei der WM nicht nur mit dabei sein muss, sondern auch eine prominente Rolle im DFB-Team übernehmen sollte.

Und dies mittlerweile weit über die Grenzen des Fußballs hinaus.

Undav nicht im DFB-Team: Rapper teilt mächtig aus

Rapper KC Rebell griff am Freitagabend zu besonders heftigen Worten. "Wieso wird ein Havertz jetzt nach acht Jahren Verletzung direkt wieder im Sturm nominiert, obwohl Undav der Stürmer mit den MEISTEN SCORERN IN GANZ EUROPA nicht klar gesetzt ist auf der Neun, er wurde nicht mal nominiert haha...", teilte er in seiner Instagram-Story - sein Profil hat 1,2 Millionen Follower.

Damit aber noch nicht genug: "Das ist, wie wenn Norwegen ihren Haaland zu Hause lassen, oder England Kane nicht nominiert. Ist das so ein Haarfarben-, Hautfarben-Ding oder was denkt ihr?", schoss der Rapper scharf.

KC Rebell spielt dabei auf die Herkunft von Undav an, der in Deutschland geboren wurde, aber kurdisch-jesidische Wurzeln hat.

Quartier bei der WM 2026: DFB-Team residiert im "The Graylyn Estate"

1 / 11
"The Graylyn Estate": Deutschlands Quartier für die WM 2026 steht fest
Die deutsche Nationalmannschaft hat für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko eine Bleibe gefunden. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann wird in der Kleinstadt Winston-Salem (Bundesstaat North Carolina) residieren, wohnt während der Endrunde im Hotel "The Graylyn Estate".
© The Graylyn Estate

"The Graylyn Estate": Deutschlands Quartier für die WM 2026 steht fest
Die deutsche Nationalmannschaft hat für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko eine Bleibe gefunden. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann wird in der Kleinstadt Winston-Salem (Bundesstaat North Carolina) residieren, wohnt während der Endrunde im Hotel "The Graylyn Estate".

Deutschlands WM-Quartier: Riesen-Areal über 55 Hektar
Die Anlage des "The Graylyn Estate" erstreckt sich über 55 Hektar, bietet zahlreiche Sport- bzw. Freizeitmöglichkeiten für die Gäste des Hotels.
© The Graylyn Estate

Deutschlands WM-Quartier: Riesen-Areal über 55 Hektar
Die Anlage des "The Graylyn Estate" erstreckt sich über 55 Hektar, bietet zahlreiche Sport- bzw. Freizeitmöglichkeiten für die Gäste des Hotels.

Bauten im Südstaaten-Stil
Geprägt ist die Anlage von den zahlreichen Steinhäusern, ebenso gibt es einen riesigen Park, in dem sich die deutschen Nationalspieler während der Endrunde im Sommer 2026 in ihrer Freizeit aufhalten können.
© The Graylyn Estate

Bauten im Südstaaten-Stil
Geprägt ist die Anlage von den zahlreichen Steinhäusern, ebenso gibt es einen riesigen Park, in dem sich die deutschen Nationalspieler während der Endrunde im Sommer 2026 in ihrer Freizeit aufhalten können.

Turmbauten als Hingucker
Neben den Steinhäusern sind auch die vielen Türme auf dem Areal des "The Graylyn Estate" ein echter Hingucker.
© The Graylyn Estate

Turmbauten als Hingucker
Neben den Steinhäusern sind auch die vielen Türme auf dem Areal des "The Graylyn Estate" ein echter Hingucker.

Training auf dem Gelände der Wake Forest University
Zum Training bittet Julian Nagelsmann seinen WM-Kader im Sommer 2026 dann auf dem nahe dem Hotel befindlichen Gelände der Wake Forest University. Hier trainieren und spielen normalerweise die Fußball-Teams der Wake Forest University, die Demon Deacons.
© Wake Forest Athletics

Training auf dem Gelände der Wake Forest University
Zum Training bittet Julian Nagelsmann seinen WM-Kader im Sommer 2026 dann auf dem nahe dem Hotel befindlichen Gelände der Wake Forest University. Hier trainieren und spielen normalerweise die Fußball-Teams der Wake Forest University, die Demon Deacons.

Nähe zwischen Hotel und Trainingsplätzen als als wichtiger Faktor
Bei der Suche nach einem geeigneten Domizil für die WM war die Nähe zwischen Hotel und Trainingseinrichtungen ein wichtiger Faktor, wie Nagelsmann bestätigte. "Wir können sie fußläufig und mit dem Fahrrad in weniger als zehn Minuten erreichen. Das ist ein entscheidender Faktor", sagte der Bundestrainer.
© Wake Forest Athletics

Nähe zwischen Hotel und Trainingsplätzen als als wichtiger Faktor
Bei der Suche nach einem geeigneten Domizil für die WM war die Nähe zwischen Hotel und Trainingseinrichtungen ein wichtiger Faktor, wie Nagelsmann bestätigte. "Wir können sie fußläufig und mit dem Fahrrad in weniger als zehn Minuten erreichen. Das ist ein entscheidender Faktor", sagte der Bundestrainer.

Nagelsmann mit Trainingseinrichtungen zufrieden
Der DFB-Tross um Nagelsmann, Rudi Völler und Andreas Rettig inspizierte die Trainingsplätze persönlich.
© Wake Forest Athletics

Nagelsmann mit Trainingseinrichtungen zufrieden
Der DFB-Tross um Nagelsmann, Rudi Völler und Andreas Rettig inspizierte die Trainingsplätze persönlich.

Drei Trainingsplätze für das DFB-Team
"Wir haben hier drei Fußballplätze in einem sehr, sehr guten Zustand, die alle Ansprüche, die wir aus sportlicher Sicht stellen, erfüllen", sagte Nagelsmann.
© Wake Forest Athletics

Drei Trainingsplätze für das DFB-Team
"Wir haben hier drei Fußballplätze in einem sehr, sehr guten Zustand, die alle Ansprüche, die wir aus sportlicher Sicht stellen, erfüllen", sagte Nagelsmann.

DFB-Delegation schaut sich auch im Innenraum der Uni um
Nagelsmann, Völler und Co. bekamen bei ihrem USA-Besuch auch Einblick in die Räumlichkeiten der Wake Forest University, die das DFB-Team während der Trainingseinheiten nutzen darf.
© Wake Forest Athletics

DFB-Delegation schaut sich auch im Innenraum der Uni um
Nagelsmann, Völler und Co. bekamen bei ihrem USA-Besuch auch Einblick in die Räumlichkeiten der Wake Forest University, die das DFB-Team während der Trainingseinheiten nutzen darf.

Welche Temperaturen erwartet das DFB-Team in North Carolina?
In Winston-Salem, einer Stadt mit ungefähr 250.000 Einwohnern, sind im Juni Temperaturen zwischen 25 bis 30 Grad zu erwarten, verbunden mit einer hohen Luftfeuchtigkeit.
©WFU/Ken Bennett

Welche Temperaturen erwartet das DFB-Team in North Carolina?
In Winston-Salem, einer Stadt mit ungefähr 250.000 Einwohnern, sind im Juni Temperaturen zwischen 25 bis 30 Grad zu erwarten, verbunden mit einer hohen Luftfeuchtigkeit.

Abschiedsfoto mit Vertretern der Uni und der Stadt Winston-Salem
Zum Abschied des Vorabbesuchs  der DFB-Delegation gab es noch ein gemeinsames Bild mit Vertretern der Wake Forest University und der Stadt Winston-Salem.
© Wake Forest Athletics

Abschiedsfoto mit Vertretern der Uni und der Stadt Winston-Salem
Zum Abschied des Vorabbesuchs  der DFB-Delegation gab es noch ein gemeinsames Bild mit Vertretern der Wake Forest University und der Stadt Winston-Salem.

DFB-Team: Nagelsmann hat Kader noch gar nicht bekanntgegeben

Unabhängig von dieser kontroversen Aussage, kommen die Statements aber nicht ganz durch den Faktencheck. Zwar ist Undav äußerst effizient, jedoch weisen Weltklasse-Stürmer wie Harry Kane, Erling Haaland und Kylian Mbappe deutlich mehr Scorer in der laufenden Saison auf.

Hinzu kommt, dass die Nominierungen für die kommenden Länderspiele Ende März noch gar nicht bekannt sind. Bei den letzten Länderspielen Mitte November ließ Nagelsmann Undav allerdings außen vor, was zu Diskussionen führte.

Zu bedenken ist allerdings auch, dass Undav nur wenige Tage vor den ersten der beiden Länderspiele seine Bundesligatore zwei und drei erzielen konnte. Im Herbst fehlte er zudem für einige Wochen verletzt.

Undav zu diesem Zeitpunkt nicht zu nominieren, war folgerichtig noch vertretbar, nun sieht die Sache allerdings ein wenig anders aus.

DFB-Team: Undav mit angespanntem Verhältnis zu Nagelsmann

Die jüngsten Worte von Undav lassen allerdings Fragen offen.

"Ich habe mit dem Bundestrainer seit der Winterpause kein Gespräch gehabt. Er braucht auch nicht mit mir zu reden", hatte sich Undav zuletzt enttäuscht darüber gezeigt, trotz seiner Leistungen nicht die nötige Wertschätzung erhalten zu haben.

Dies schließt aber natürlich nicht aus, dass Undav für die Länderspiele gegen die Schweiz (27. März) und Ghana (30. März) nicht doch mit dabei ist.

Für VfB-Kollege Ermedin Demirovic ist die Sache völlig klar. "Deniz muss mit zur WM. Da gibt es keine zwei Meinungen. Es gibt keine Mannschaft auf der Welt, die es sich erlauben kann, auf ihn zu verzichten. Er ist ein überragender Spieler. Ich bin fest davon überzeugt, dass er eingeladen wird", erklärte der Stürmer nach dem 2:2 in Mainz.

WM 2026: Das sind die Stadien in Kanada, Mexiko und den USA

1 / 17
Die WM-Stadien 2026 in Kanada, Mexiko und den USA
Die WM-Endrunde 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko statt. Nun stehen auch die Stadien fest, in denen die Endrunde ausgetragen wird. ran zeigt die Arenen in den drei Ländern, in denen der Weltmeister ermittelt wird. (Stand: 05. Februar 2024)
Auch interessant: WM 2026: 4,5 Millionen Ticketanfragen in der ersten Phase
© imago

Die WM-Stadien 2026 in Kanada, Mexiko und den USA
Die WM-Endrunde 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko statt. Nun stehen auch die Stadien fest, in denen die Endrunde ausgetragen wird. ran zeigt die Arenen in den drei Ländern, in denen der Weltmeister ermittelt wird. (Stand: 05. Februar 2024)
Auch interessant: WM 2026: 4,5 Millionen Ticketanfragen in der ersten Phase

Atlanta: Mercedes-Benz Stadium
Kapazität: 71.000
WM-Spiele:  8 (5 Gruppenspiele, 1 x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale, 1 Halbfinale
© 2017 Getty Images

Atlanta: Mercedes-Benz Stadium
Kapazität: 71.000
WM-Spiele:  8 (5 Gruppenspiele, 1 x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale, 1 Halbfinale

Boston/Foxborough: Gillette Stadium
Kapazität: 68.756 
WM-Spiele: 7 (5 Gruppenspiele, 1 x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale)
© 2018 Getty Images

Boston/Foxborough: Gillette Stadium
Kapazität: 68.756 
WM-Spiele: 7 (5 Gruppenspiele, 1 x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale)

Dallas: AT&T-Stadium
Kapazität: 80.000 bis 108.713 
WM-Spiele: 9 (5 Gruppenspiele, 2x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale, 1 Halbfinale)
© 2010 Getty Images

Dallas: AT&T-Stadium
Kapazität: 80.000 bis 108.713 
WM-Spiele: 9 (5 Gruppenspiele, 2x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale, 1 Halbfinale)

Houston: NRG Stadium
Kapazität: 71.500 
WM-Spiele: 7 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale)
© 2007 Getty Images

Houston: NRG Stadium
Kapazität: 71.500 
WM-Spiele: 7 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale)

Kansas City: Arrowhead Stadium
Kapazität: 76.416 
WM-Spiele: 6 (4 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale)
© 2011 Getty Images

Kansas City: Arrowhead Stadium
Kapazität: 76.416 
WM-Spiele: 6 (4 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale)

Los Angeles: SoFi Stadium
Kapazität: 70.270 (bis zu 100.240 Plätze) 
WM-Spiele: 8 (5 Gruppenspiele, 2x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale)
© getty

Los Angeles: SoFi Stadium
Kapazität: 70.270 (bis zu 100.240 Plätze) 
WM-Spiele: 8 (5 Gruppenspiele, 2x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale)

Miami: Hard Rock Stadium
Kapazität: 65.326 
WM-Spiele: 7 (4 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale, Spiel um Platz 3)
© 2017 Getty Images

Miami: Hard Rock Stadium
Kapazität: 65.326 
WM-Spiele: 7 (4 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale, Spiel um Platz 3)

New York/New Jersey: MetLife Stadium
Kapazität: 82.500 
WM-Spiele: 8 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale, Finale)
© 2016 Getty Images

New York/New Jersey: MetLife Stadium
Kapazität: 82.500 
WM-Spiele: 8 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale, Finale)

Philadelphia: Lincoln Financial Field
Kapazität: 69.176 
WM-Spiele: 6 (5 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale)
© 2017 Getty Images

Philadelphia: Lincoln Financial Field
Kapazität: 69.176 
WM-Spiele: 6 (5 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale)

San Francisco: Levi's Stadium
Kapazität: 68.500 
WM-Spiele: 6 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32)
© 2016 Getty Images

San Francisco: Levi's Stadium
Kapazität: 68.500 
WM-Spiele: 6 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32)

Seattle: Lumen Field
Kapazität: 67.000 
WM-Spiele: 6 (4 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale)
© 2016 Getty Images

Seattle: Lumen Field
Kapazität: 67.000 
WM-Spiele: 6 (4 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale)

Guadalajara/Mexiko: Estadio Akron
Kapazität: 45.500
WM-Spiele: 4 (4 Gruppenspiele)
© getty

Guadalajara/Mexiko: Estadio Akron
Kapazität: 45.500
WM-Spiele: 4 (4 Gruppenspiele)

Mexiko City/Mexiko: Aztekenstadion
Kapazität: 81.070 
WM-Spiele: 5 (3 Gruppenspiele, darunter das Eröffnungsspiel, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale)
© 2017 Getty Images

Mexiko City/Mexiko: Aztekenstadion
Kapazität: 81.070 
WM-Spiele: 5 (3 Gruppenspiele, darunter das Eröffnungsspiel, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale)

Monterrey/Mexiko: Estadio BBVA Bancomer
Kapazität: 51.000
WM-Spiele: 4 (3 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32)
© imago

Monterrey/Mexiko: Estadio BBVA Bancomer
Kapazität: 51.000
WM-Spiele: 4 (3 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32)

Toronto/Kanada: BMO Field
Kapazität: 30.991
WM-Spiele: 6 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32)
© getty

Toronto/Kanada: BMO Field
Kapazität: 30.991
WM-Spiele: 6 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32)

Vancouver/Kanada: BC Place Stadium
Kapazität: 21.000 - 54.320 
WM-Spiele: 7 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale)
© 2020 Getty Images

Vancouver/Kanada: BC Place Stadium
Kapazität: 21.000 - 54.320 
WM-Spiele: 7 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale)

DFB-Team: Nur Burkardt ähnlich effizient wie Undav

Argumente, um auf Undav zu verzichten, gibt es für Julian Nagelsmann nicht mehr. Die Konkurrenz ist schließlich absolut nicht in Topform. Tim Kleindienst konnte verletzungsbedingt erst drei Spiele in der gesammten Saison absolvieren und steht bei null Saisontoren.

Niclas Füllkrug und der lange verletzte Kai Havertz stehen mit einem sowie zwei Treffern nicht viel besser da. Nick Woltemade hat zwar zehn Pflichtspieltore auf dem Konto, 2026 aber überhaupt noch nicht getroffen und seinen Stammplatz bei Newcastle United längst verloren.

Lediglich Jonathan Burkardt weist mit neun Toren in zwölf Bundesligaspielen auch eine sehr starke Quote auf, fehlte aber auch lange verletzt.

Nagelsmann wird am 19. März den Kader für die kommenden Länderspiele bekanntgeben. Dieser soll laut den Aussagen des Bundestrainers auch dem WM-Kader sehr ähnlich sein.

