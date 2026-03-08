Das Fußball-Nationalmannschaft aus dem Irak bekommt die Auswirkungen des Krieges im Nahe Osten bitter zu spüren. Kommt es zu einer Verlegung? Aufgrund des Krieges im Nahen Osten hat der irakische Verband offenbar eine Verlegung seiner Playoff-Partie zur Fußball-WM beantragt. Dies berichtet der britische "Guardian". Hintergrund des Antrags soll eine Information des irakischen Verkehrsministeriums sein, wonach der Luftraum über dem Irak für die Dauer des Krieges gesperrt bleiben werde. Am 31. März (Ortszeit) soll das irakische Nationalteam in Monterrey/Mexiko auf Bolivien oder Suriname treffen. Etwa die Hälfte des Nationalteams befindet sich in der Hauptstadt Bagdad, auch Trainer Graham Arnold kann die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) aufgrund von Luftraumsperrungen derzeit nicht verlassen. Fußball-WM 2026 - Qualifikation: Wann finden die Playoffs statt und wie funktioniert der Modus?

WM: 100.000 Sicherheitskräfte in Mexiko

- Anzeige -

- Anzeige -

WM-Playoffs: Irak-Coach lehnt FIFA-Vorschlag ab Laut "Guardian" hatte der Weltverband FIFA dem irakischen Verband zunächst den Vorschlag unterbreitet, dass die Mannschaft eine rund 25-stündige Autofahrt in die Türkei unternehmen und von dort nach Mexiko fliegen sollte. Der Australier Arnold soll dem irakischen Verband aber mitgeteilt haben, dass er seinen Spielern während des Krieges keine Reise auf dem Landweg gestatten werde. WM 2026: Boykott des Iran droht - welches Land könnte nachrücken?

Kommentar: Nagelsmann sorgt für unnötige Unruhe Zudem seien mehrere Botschaften geschlossen, was mehrere Spieler sowie Mitglieder des Betreuerstabs daran hindere, Einreisevisa für Mexiko zu erhalten, teilte der irakische Verband bereits zu Wochenbeginn mit. "Die FIFA und der Asiatische Fußballverband (AFC) sind über jede Entwicklung in Bezug auf die Situation unserer Mannschaft vollständig informiert", hieß es am Dienstag.

- Anzeige -

- Anzeige -