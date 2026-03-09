- Anzeige -
- Anzeige -
Fußball

Fußball WM 2026: Irak fordert Playoff-Verlegung

Die irakische Fußball-Nationalmannschaft wünscht sich angesichts des eskalierenden Krieges im Nahen Osten eine Verlegung ihres Playoff-Spiels für die WM.

Die "Löwen Mesopotamiens" sollen am 31. März bei den Interkontinentalen Ausscheidungsspielen im mexikanischen Monterrey um eines der letzten Tickets für die Endrunde im Sommer kämpfen. Gegner ist der Sieger des Duells zwischen Bolivien und Suriname, das am 26. März stattfindet.

Allerdings befürchtet der Irak Reiseprobleme. Seit dem 28. Februar ist der irakische Luftraum geschlossen. Viele Spieler haben Probleme, an Einreisevisa zu kommen. Iraks Nationaltrainer Graham Arnold betonte, dass seine Mannschaft ohne die in der Heimat aktiven Spieler nicht konkurrenzfähig wäre. Die Auswahl hofft auf die erste WM-Teilnahme seit 1986.

- Anzeige -
- Anzeige -

Das Wichtigste in Kürze

- Anzeige -

"Wenn die FIFA das Spiel verschieben würde, hätten wir genügend Zeit, um uns angemessen vorzubereiten", wird Arnold in einem Bericht der BBC zitiert. Der Australier, der selbst an seinem Wohnort Dubai festsitzt, schlägt einen Termin in den USA eine Woche vor WM-Start vor. Verbandspräsident Adnan Dirjal arbeite "rund um die Uhr" an einer Lösung und daran, "den Traums aller Iraker" zu verwirklichen.

- Anzeige -

FIFA äußert sich bislang nicht zur Verlegung

Die FIFA hat sich zu einer möglichen Verlegung bislang nicht geäußert. Laut dem englischen Guardian soll Irak die Verschiebung bereits beantragt haben.

Im zweiten Halbfinale der Interkontinentalen Playoffs stehen sich Neukaledonien und Jamaika gegenüber. Der Sieger dieses Duells spielt gegen die DR Kongo um ein weiteres der insgesamt 48 Tickets für das XXL-Turnier.

Meistgelesen
imago images 1071617423
News

Zahltag: Texans verlängern mit O-Line-Säule

  • 09.03.2026
  • 12:40 Uhr
GER, UEFA-Qualifikation für die FIFA Frauenfussball-Weltmeisterschaft 2027, Deutschland - Slowenien. 03.03.2026, Rudolf-Harbig-Stadium, Dresden, GER, UEFA-Qualifikation für die FIFA Frauenfussball-...
News

WM-Quali der DFB-Frauen: Norwegen vs. Deutschland heute live im Stream und Liveticker

  • 07.03.2026
  • 14:51 Uhr
In der Kritik: Stadionsprecher Michael Trippel
News

"Inakzeptabel": DFB rüffelt Kölner Stadionsprecher

  • 08.03.2026
  • 17:48 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Indianapolis Colts at Seattle Seahawks Dec 14, 2025; Seattle, Washington, USA; Indianapolis Colts linebacker Zaire Franklin (44) stands on the sideline during the...
News

Trade-Alarm: Packers und Colts tauschen Stars

  • 08.03.2026
  • 08:46 Uhr
Draft Prospects
News

Mock Draft 1.0: Viele Überraschungen zeichnen sich ab

  • 06.03.2026
  • 14:32 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Houston Texans at Kansas City Chiefs Dec 7, 2025; Kansas City, Missouri, USA; Kansas City Chiefs cornerback Trent McDuffie (22) warms up prior to the game against...
News

Nach Trade: Star-Verteidiger erhält Rekordvertrag

  • 09.03.2026
  • 06:14 Uhr
Jackson Crosby
News

Kommentar: Die Ravens müssen jetzt nachlegen

  • 08.03.2026
  • 09:11 Uhr
2026 AUSTRALIAN F1 GRAND PRIX, Ferrari driver Charles Leclerc leads Mercedes driver George Russell during the 2026 Australian Grand Prix at Albert Park Circuit in Melbourne, Sunday, March 8, 2026. ...
News

Kommentar: Formel 1 verrät Grundsätze des Racings

  • 08.03.2026
  • 14:00 Uhr
Free Agents
News

Free-Agency-Orakel: Wo Rodgers und Co. landen

  • 08.03.2026
  • 09:25 Uhr
Maxx Crosby
News

Blockbuster-Trade: Raiders geben Crosby ab

  • 08.03.2026
  • 13:09 Uhr