Fußball WM 2026: Irak fordert Playoff-Verlegung

Die irakische Fußball-Nationalmannschaft wünscht sich angesichts des eskalierenden Krieges im Nahen Osten eine Verlegung ihres Playoff-Spiels für die WM.

Die "Löwen Mesopotamiens" sollen am 31. März bei den Interkontinentalen Ausscheidungsspielen im mexikanischen Monterrey um eines der letzten Tickets für die Endrunde im Sommer kämpfen. Gegner ist der Sieger des Duells zwischen Bolivien und Suriname, das am 26. März stattfindet.

Allerdings befürchtet der Irak Reiseprobleme. Seit dem 28. Februar ist der irakische Luftraum geschlossen. Viele Spieler haben Probleme, an Einreisevisa zu kommen. Iraks Nationaltrainer Graham Arnold betonte, dass seine Mannschaft ohne die in der Heimat aktiven Spieler nicht konkurrenzfähig wäre. Die Auswahl hofft auf die erste WM-Teilnahme seit 1986.